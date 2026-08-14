La psicología explica por qué hay algunas personas que se ríen después de una discusión

Hay personas que, después de una discusión especialmente tensa, comienzan a reírse. Para quien está al otro lado puede resultar desconcertante e incluso interpretarse como una provocación, una falta de respeto o una manera de quitar importancia a lo ocurrido. Sin embargo, el significado de la risa depende del contexto y de la persona. La psicología ha estudiado el humor y la risa como posibles mecanismos de afrontamiento y regulación de las emociones, aunque no permite afirmar que toda persona que se ríe después de discutir lo haga necesariamente para recuperar su equilibrio emocional.

Una reacción que puede sorprender

Un estudio plantea que la risa posterior a una discusión puede aparecer como una respuesta ante la tensión acumulada. La explicación tiene sentido dentro de lo que se conoce sobre la regulación emocional, ya que después de experimentar emociones negativas intensas, como ira, miedo o ansiedad, las personas ponen en marcha diferentes estrategias para recuperar un estado de mayor estabilidad.

La risa es una de esas respuestas que puede cumplir una función social y emocional. Investigaciones sobre su dimensión social señalan que la risa está relacionada con la reducción de determinadas respuestas fisiológicas asociadas al estrés y puede contribuir a gestionar estados afectivos negativos durante una interacción.

El humor ayuda a rebajar la tensión

No es casualidad que el humor aparezca con frecuencia después de situaciones incómodas. Un estudio sobre el llamado humor coping lo considera una estrategia de afrontamiento potencialmente adaptativa, capaz de reducir la carga del estrés percibido y favorecer estados emocionales positivos. Pero los investigadores también advierten de que el humor no funciona siempre de la misma manera, ya que puede utilizarse tanto para afrontar una situación como para evitar enfrentarse directamente a ella.

La diferencia es importante. Una persona puede reírse porque la tensión ha disminuido y necesita liberar parte de la carga emocional acumulada. Otra puede utilizar la risa para esquivar una conversación difícil o evitar mostrar vulnerabilidad. Incluso puede aparecer una risa nerviosa que no tenga relación con que la situación resulte realmente divertida. El mismo gesto puede tener funciones completamente diferentes dependiendo del contexto.

No siempre significa que todo esté bien

También es importante no confundir reírse con haber solucionado el conflicto. Una persona puede sentirse aliviada y reírse después de discutir mientras continúa enfadada, triste o preocupada por lo ocurrido. El humor puede ayudar a gestionar momentáneamente las emociones, pero no sustituye necesariamente la comunicación, la reparación del daño o la búsqueda de una solución al problema que provocó la discusión.

Además, la risa puede cumplir una función interpersonal. Al aparecer después de un momento de tensión, puede servir para señalar que la persona quiere recuperar la conexión con el otro y abandonar progresivamente el enfrentamiento. La investigación sobre la risa destaca precisamente su dimensión social, ya que no sólo expresa una emoción individual, sino que también puede modificar la dinámica entre las personas.