Los expertos avisan: después de cargar el móvil jamás debes dejar enchufado el cargador

Dejar el cargador conectado al enchufe después de realizar un proceso de carga con el teléfono es un mal hábito que muchas personas realizan en su día a día. Sergio Llorente, experto en electricidad, ha explicado los peligros de realizar esta práctica de forma continua y lo ha demostrado en un vídeo publicado en las redes sociales. Los problemas no tienen que ver con un gasto mayor, sino con lo relacionado con la seguridad y los posibles calentamientos en el enchufe que pueden desembocar en un incendio.

Cargar el teléfono móvil ya es un mandamiento que miles de millones de personas siguen a diario en todas las partes del mundo. Los smartphones se han convertido en indispensables en el día a día de las personas y esto convierte el proceso de carga en algo indispensable para que el terminal siga abasteciéndose de energía. Aquí es donde emerge el problema de muchos ciudadanos que realizan un acto que puede ser peligroso a la larga: dejar el cargador conectado al enchufe cuando acaba el proceso de carga.

Esto es algo que nos ha pasado a todos. Sales de casa rumbo al trabajo a toda velocidad y dejas enganchado el cargador al enchufe después de haber estado trabajando durante toda la noche. Esto puede tener consecuencias negativas por los llamados gastos fantasmas, pero un experto en la materia ha demostrado con un vídeo publicado en las redes sociales que la principal cuestión tiene que ver con el calentamiento extra que sigue recibiendo el enchufe una vez finaliza el proceso. Y ojo, porque esto puede acabar en un incendio.

Los peligros de dejar enchufado el cargador

Sergio Llorente, responsable de Instalaciones Llorente, ha publicado un vídeo en el que ha demostrado con sus materiales de experto los peligros de este hábito. «¿Qué es mejor, dejar conectado el cargador o quitarlo del enchufe?», comienza diciendo en un vídeo que se ha hecho viral en las redes. «Aquí el gran debate: ¿seguirá consumiendo aunque no esté conectado?», pregunta.

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«Para eso vamos a verlo con el separador de líneas y la pinza de potencia por 10 y esta es su temperatura en reposo: 25 grados», comienza diciendo en el vídeo. «Si enchufamos el teléfono, nos marca 0,030 kW y la temperatura que tenemos en el momento de carga son 28 grados», cuenta cuando pone el teléfono a cargar.

«Mira lo que pasa cuando desconectamos el teléfono: cae a cero su consumo y la temperatura se mantiene en 28 grados», señala. «La diferencia cuando desconectamos el cargador baja muy rápido», dice. «Ya has visto que cuando quitas el teléfono, deja de consumir, pero la temperatura se mantiene. Por eso, es recomendable quitar los cargadores cuando no se utilizan para que baje su temperatura por seguridad», manifiesta a la vez que deja claro su recomendación: quitar el cargador del enchufe después de llevar a cabo el proceso de carga del teléfono.