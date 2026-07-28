Enchufe inteligente vs regleta con temporizador: cuál ahorra más este verano
Automatizar el aire acondicionado no consume menos electricidad, pero sí puede evitar horas de gasto que nadie necesitaba.
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Con las temperaturas que está dejando julio, el aire acondicionado y los ventiladores se han convertido en el electrodoméstico que más quebraderos de cabeza da a final de mes. Ahí surge una pregunta que no siempre tiene una respuesta obvia, ¿compensa más automatizar esos aparatos con un enchufe inteligente de 15 o 20 euros, o basta con una regleta con temporizador mecánico de toda la vida? La respuesta depende de qué se quiera automatizar exactamente, pero conviene entender primero qué hace cada uno, porque no resuelven lo mismo.
Qué es y para qué sirve una regleta con temporizador
Una regleta con temporizador es, en esencia, un interruptor programado mecánica o electrónicamente para cortar y dar corriente a horas fijas. Se configura una vez, normalmente girando un disco con clavijas o pulsando unos botones, y repite el mismo patrón todos los días hasta que se cambia a mano. Es la solución más barata y la más fácil de entender. No necesita wifi, no depende de una app y no deja de funcionar si se cae la conexión a internet de casa. Su limitación es igual de sencilla, ya que no sabe nada de lo que pasa en la habitación. Si programas el ventilador para que se apague a las tres de la madrugada pero esa noche hace más calor de lo normal, se apagará igualmente.
Qué añade un enchufe inteligente
Un enchufe inteligente hace lo mismo que la regleta, cortar y dar corriente a una hora programada, pero añade dos cosas que cambian la experiencia de uso y es que se controla desde el móvil aunque no se esté en casa, y en la mayoría de los casos mide el consumo eléctrico del aparato conectado en tiempo real. Esto último es la diferencia real de fondo. Una regleta con temporizador no sabe cuánta electricidad ha gastado el aire acondicionado esa noche, un enchufe inteligente sí, y esa información permite ajustar hábitos con datos en lugar de con intuición. Además, se puede combinar con reglas más complejas, como apagar el ventilador si la temperatura de un sensor externo baja de un umbral, algo que un temporizador mecánico no puede hacer bajo ningún concepto.
Dónde está el ahorro real
Aquí conviene ser prudente con lo que prometen los fabricantes. Ni la regleta ni el enchufe inteligente hacen que un aparato consuma menos electricidad por sí mismos, un aire acondicionado gasta lo mismo esté conectado a un enchufe normal, a una regleta o a uno inteligente. Lo que cambia es el tiempo que ese aparato pasa encendido sin que nadie lo esté usando de verdad, que es donde se cuela buena parte del gasto innecesario en verano.
Por ejemplo, el ventilador que se queda toda la noche encendido en una habitación vacía, o el aire acondicionado que nadie apaga al salir de casa por la mañana. El ahorro, por tanto, no depende del dispositivo en sí, sino de si automatiza algo que antes se hacía mal o se olvidaba hacer. Cualquier promesa de un porcentaje de ahorro fijo por comprar un enchufe inteligente concreto hay que leerla como lo que es, publicidad.
Compatibilidad: Alexa, Google Home y el papel de Matter
La mayoría de enchufes inteligentes que se venden hoy en España funcionan con Alexa y con Google Home, y cada vez son más habituales los que incorporan Matter, el estándar que permite que un mismo dispositivo se controle desde cualquiera de los grandes asistentes sin depender en exclusiva de la app del fabricante.
Esto interesa a medio plazo, ya que comprar un enchufe compatible con Matter evita quedarse atado a una marca concreta si en el futuro se cambia de asistente de voz o de ecosistema de casa inteligente. La regleta con temporizador. no tiene nada de esto, y tampoco lo necesita para lo que hace.
Precio orientativo y cuándo compensa cada opción
Una regleta con temporizador mecánico se puede encontrar por entre 10 y 15 euros, mientras que un enchufe inteligente básico, sin medidor de consumo, ronda los 12 a 20 euros, y los que sí miden el gasto eléctrico suben hasta los 20 o 25 euros por unidad. La diferencia de precio es pequeña.
Dicho esto, la regleta con temporizador sigue teniendo sentido para rutinas fijas y simples como encender el cargador del coche eléctrico solo en horas valle, o apagar el router por la noche. El enchufe inteligente compensa en cuanto se quiere control remoto real, como apagar el aire acondicionado desde la oficina si se ha olvidado encendido, o se quiere saber, con datos y no con suposiciones, cuánto está costando realmente tener el ventilador puesto toda la noche. Para el caso concreto del verano y el aire acondicionado, donde el gasto es alto y variable día a día, el enchufe inteligente con medición de consumo es la opción que de verdad aporta algo que la regleta no puede dar.