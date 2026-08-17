El BOE hace oficial el festivo del 8 de septiembre: habrá puente en estas comunidades autónomas de España

El martes 8 de septiembre es festivo oficial en distintas partes de España, como Asturias (Día de Asturias) y Extremadura (Día de Extremadura), además de en localidades insulares como en Islas Canarias (Gran Canaria) o municipios de otras regiones). Es por ello que el Boletín Oficial del Estado ha hecho oficial que será festivo ese día en esas comunidades.

Es por ello que muchas personas tendrán la oportunidad perfecta para solicitar el lunes 7 como día libre y disfrutar de un puente de cuatro días. Asturias lo celebrará con actos institucionales y culturales en conmemoración de la Virgen de Covadonga, mientras que en Extremadura harán lo propio con la festividad de la Virgen de Guadalupe, patrona de la comunidad.

Hay localidades que también celebrarán a sus patrones, como es el caso de Málaga (festividad de Nuestra Señora de la Victoria), Huelva (festividad de la Virgen de la Cinta), Córdoba (festividad de Nuestra Señora de la Fuensanta) o Gran Canaria (festividad de la Virgen del Pino, patrona de la diócesis, con gran arraigo en el municipio de Teror).

Más fiestas en septiembre

Aparte de estos festejos, otras comunidades podrán disfrutar de festejos en este mes de septiembre. En concreto, Cataluña tendrá su fiesta autonómica el 11 de septiembre por el aniversario de la caída de Barcelona en 1714; Cantabria tendrá la suya 4 días después celebrando a su patrona, la Bien Aparecida; y Melilla conmemorará el aniversario del primer gobernador de la ciudad autónoma.

Aun así, este puente es perfecto para una escapada de fin de semana, aunque si bien es cierto que esto viene acompañado, en ocasiones, por mayor cantidad de tráfico en carreteras, trenes o aviones. Por ello, muchos viajeros optan por buscar destinos cercanos que permitan desconectar durante unos días sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.