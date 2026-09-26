Jorge Luis Borges, poeta y escritor argentino: «La única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola»

El informe de Brodie, el libro de once cuentos que Jorge Luis Borges publicó en 1970, retrata el destino y la ética de personajes de los suburbios porteños. Uno de esos relatos, «El indigno», incluye una reflexión del narrador sobre la felicidad y su falta de misterio.

El cuento lo narra Santiago Fischbein, un librero judío de Buenos Aires que evoca su juventud en los suburbios porteños. Fischbein recuerda su amistad con Francisco Ferrari, un compadrito al que admiraba como modelo de coraje y al que, años después, denunció ante la policía.

El relato reescribe, de forma velada, el final de El juguete rabioso de Roberto Arlt, según el Borges Center. La traición a la amistad entre personajes marginales de Buenos Aires es el eje de ambas historias, marcado por los dobles y los destinos repetidos que atraviesan la obra de Jorge Luis Borges.

¿Qué significa la frase de Jorge Luis Borges sobre la felicidad?

La reflexión de Borges, según el Borges Center de la Universidad de Pittsburgh, surge en un momento preciso del relato, cuando Fischbein se pregunta por qué Ferrari sintió afecto genuino por alguien que se consideraba indigno de esa amistad.

«La amistad no es menos misteriosa que el amor», piensa el narrador, y añade que «He sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad, porque se justifica por sí sola».

Para Fischbein, esa distinción explica por qué la amistad con Ferrari le costaba comprender. La felicidad, en cambio, no necesita una causa que la explique, ya que basta con que exista para bastarse a sí misma, sin la incertidumbre que rodea a otros vínculos afectivos, como la amistad entre Fischbein y Ferrari que retrata el cuento.

Fischbein llega a esa idea después de preguntarse si merecía la amistad de Ferrari. Su confesión final ante la policía funciona como un acto de redención frente a la culpa que arrastraba desde joven.

La felicidad sin misterio en la filosofía de Jorge Luis Borges

La reflexión trasciende el relato que la origina. Circula de forma independiente en antologías y sitios de citas dedicados a la felicidad, desligada del contexto de traición y amistad en el que Fischbein la formula dentro de «El indigno».

El informe de Brodie combina una trama lineal con la exploración de la ética y el destino como preocupaciones centrales. Esa mirada ética explica por qué la reflexión sobre la felicidad aparece unida al análisis de un vínculo de amistad y no como una máxima aislada.

Esa lectura autónoma coincide con la idea central del cuento, ya que la felicidad no exige una justificación externa. El misterio, en cambio, surge cada vez que hace falta explicar un vínculo, una lealtad o un afecto que no se entiende del todo, como ocurre entre Fischbein y Ferrari a lo largo del relato.

¿Quién fue Jorge Luis Borges?

Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y murió en Ginebra (Suiza) el 14 de junio de 1986, según el Instituto Cervantes. Empezó a publicar poesía en la década de 1920, con Fervor de Buenos Aires (1923), y siguió con relatos como Historia universal de la infamia (1935).

Jorge Luis Borges estudió en Ginebra e Inglaterra y residió en España entre 1919 y 1921. Colaboró en revistas españolas y francesas y firmó el manifiesto ultraísta, el movimiento poético que marcó sus primeros años como escritor.

El escritor argentino dirigió la Biblioteca Nacional de Argentina entre 1955 y 1974 y fue profesor de literatura inglesa en la Universidad de Buenos Aires. En 1961 compartió el Premio Formentor con Samuel Beckett y, en 1979, recibió el Premio Miguel de Cervantes.