El PSC se moviliza para expulsar de una liga municipal al ‘Bayern de los Caídos’ por apología del franquismo

La Fiscalía de Memoria Democrática acaba de recibir una denuncia por parte del Ayuntamiento de Barcelona liderado por el PSC para que retire de una liga municipal a un equipo en el que militan dos cargos de VOX. El club, actualmente conocido como ‘Mingorrubio Balompié’, era conocido a principios de temporada como el ‘F.C. Bayern de los Caídos’.

El PSC considera ambos nombres intolerables y en palabras del concejal de Deportes, David Escudé, se realizarán «todas las actuaciones necesarias para que este equipo se retire de la competición» y «se emplearán todos los medios al alcance para impedir la apología del fascismo en un espacio público». El consistorio ya ha enviado una carta a las instalaciones donde se celebra la competición exigiendo la retirada inmediata de la competición de este equipo.

«Barcelona no puede permitir que sus instalaciones deportivas sean utilizadas para dar cobertura o normalizar expresiones que hagan apología o exhibición de simbología vinculada a una dictadura», dice la carta.

La reacción del Ayuntamiento y de la cúpula del PSC se produce un día después de que el despacho ERA Abogados denunciara ante la Fiscalía de Memoria Democrática la existencia de este equipo amateur. Este tipo de nombres, sin embargo, son bastante habituales en los clubes de fútbol de toda España donde la creatividad está a la orden del día.

En dicho club amateur están inscritas dos personas que son muy cercanas a VOX. Tienen ficha de jugador el vicepresidente provincial, Juan Cremades, y el consejero del partido en Sarrià, Carlos Oliva, entre las diversas personas que juegan cada fin de semana con el equipo de manera recreativa.

El conjunto objeto de la polémica compite en la actualidad bajo el nombre de ‘Mingorrubio Balompié’, que podría ser en alusión al cementerio donde está enterrado Francisco Franco. El club se llamaba y lucía en su escudo, hasta hace pocos días, la denominación ‘F.C. Bayern de los Caídos’.