‘Barcelona con la Selección’ dará la final del Mundial en paralelo al Ayuntamiento de Collboni y con «mayor seguridad»

La final del Mundial 2026 se podrá vivir por partida doble en Barcelona. Una vez que España ha llegado a la final, el Ayuntamiento de Barcelona se ha rendido a la evidencia y pondrá pantallas gigantes en Les Corts. Eso sí, no lo hará de la mano de Barcelona con la Selección. La plataforma organizará otro evento en la ciudad, esta vez al aire libre, en Bastian Beach Barcelona, y señalan que contará con «mayor seguridad, comodidad y organización» que la del consistorio de Collboni.

Lamentan desde la asociación que el Ayuntamiento haya esperado hasta la final para organizar un evento así, «cuando numerosos municipios del resto de Cataluña llevan organizando retransmisiones públicas desde los cuartos de final». Sin ir más lejos, ellos llevan ofreciéndolo y haciéndolo por su cuenta, al no tener el apoyo institucional, desde que comenzó el Mundial.

«Barcelona ha perdido una oportunidad de convertir la final del Mundial en una gran celebración ciudadana», detallan, como ya sucediera en 2010 y también en la Eurocopa del 2024. Respecto a este último, revelan que estuvo «marcada por la masificación y diversos incidentes», algo que no sucederá en el evento que ofrecen ellos, dado que el aforo está limitado por el propio local.

En este Mundial, ya han organizado concentraciones para ver los diversos partidos de la Selección. Durante este tiempo, la respuesta del Ayuntamiento a su ofrecimiento para aportar su experiencia y poder colocar pantallas gigantes en espacios públicos para el disfrute de todos los barceloneses ha sido negativa. No ha sido hasta la final cuando el consistorio, por su propia cuenta, ha informado de que pondrán pantallas gigantes en la calle Martí i Franquès para ver el partido entre España y Argentina.

Por su parte, Barcelona con la Selección también hará un evento al aire libre, pero en un espacio privado, puesto que no ha contado con el apoyo de Collboni, como viene siendo habitual. Será en Bastioan Beach Barcelona, espacio situado frente al mar y justo al Club de Natación Barcelona. Un nuevo partido en una nueva ubicación, después de llenar durante el Mundial espacios cada vez más grandes, puesto que han pasado por diversas salas como 4 Latas Club, Luz de Gas, KU Barcelona y Bling Bling.

En este caso, la cita de Barcelona con la Selección contará con hasta tres pantallas gigantes y, como apuntan, está «garantizada una visibilidad excelente desde cualquier punto». La fiesta comenzará dos horas antes del pitido inicial, a las 19:00 horas, con una previa amenizada por los músicos de La Rumba Barcelona.

«Hace apenas unas semanas empezamos reuniendo a dos centenares de aficionados. Hoy hemos conseguido llenar cuatro salas consecutivas y demostrar que Barcelona quiere vivir y apoyar a la selección española. Pase lo que pase el domingo, queremos despedir este Mundial como mejor sabemos hacerlo: todos juntos, animando a España», detallan.