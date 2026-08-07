Los ceutíes, indignados: «¿Por qué los 25 millones van para los menas y no para nuestros niños con necesidades especiales?»

La indignación entre los vecinos de Ceuta es palpable. OKDIARIO ha recogido el testimonio de varias ceutíes que asisten impotentes a la situación que vive su ciudad y que no entienden las prioridades del Gobierno de Pedro Sánchez. «¿Por qué no donan esos millones al Ministerio de Educación, para más aulas de niños especiales?», pregunta una de ellas visiblemente alterada. «Hay veces que tenemos a nuestros niños con necesidades especiales sin psiquiatras, sin psicólogos, sin nada», denuncia.

Las vecinas tampoco se creen que los 25 millones anunciados por el Gobierno vayan a revertir en la ciudad. «Por ejemplo, para la sanidad infantojuvenil psiquiátrica, que la tenemos abandonada», apuntan. Otra de ellas es aún más rotunda: «Espérate que sea verdad, porque este es muy mentiroso, el presidente».

Ambas coinciden en señalar a Pedro Sánchez y a Mohamed VI como los dos responsables de lo que está ocurriendo en Ceuta. «Vino, se hizo la foto de los diez minutos y se fue», recuerda una de ellas sobre la visita del presidente. «Y él está viviendo en La Mareta de lujo», añade. La conclusión es desoladora: El final de todos los ceutíes es dejar la tierra e irse de aquí. Nadie defiende la soberanía nacional. Nadie, absolutamente nadie».