El virus del Nilo suma ya 21 casos en Andalucía tras detectar dos nuevos contagios en Sevilla

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado este viernes dos nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental, ambos de carácter leve, lo que eleva a 21 el número de contagios registrados esta temporada en la comunidad autónoma. Los nuevos positivos corresponden a vecinos de Coria del Río y Villamanrique de la Condesa, dos de los municipios sevillanos que concentran un mayor número de afectados.

Pese al incremento de casos, la evolución clínica continúa siendo favorable en la mayoría de los pacientes. Según los datos facilitados por la Junta, de los 21 casos confirmados hasta la fecha, 19 han evolucionado favorablemente, una persona se ha curado sin secuelas y se ha registrado un fallecimiento. En cuanto a la gravedad de los contagios, 15 pacientes han presentado una enfermedad leve, mientras que seis han desarrollado enfermedad neuroinvasiva, la forma más grave de esta infección transmitida por mosquitos.

Todos los contagios detectados durante esta temporada se han localizado en la provincia de Sevilla. El reparto por municipios sitúa a Coria del Río, La Puebla del Río y Villamanrique de la Condesa como las localidades con mayor número de casos, con cuatro cada una. Además, se han confirmado dos positivos en Aznalcázar, tres en Dos Hermanas, dos en Palomares del Río, uno en Bollullos de la Mitación y otro en la capital sevillana.

Además del aumento de contagios, la Junta ha declarado una nueva área de alerta por circulación del virus en el distrito de Campanillas, en Málaga capital. Con esta incorporación, ya son 21 los municipios andaluces que permanecen bajo vigilancia reforzada por la presencia del virus.

En la provincia de Málaga permanecen también en alerta Fuengirola y Las Lagunas, en Mijas. En Granada continúa activa la alerta en Salobreña y, en Jaén, en Lopera y Torredonjimeno. No obstante, es la provincia de Sevilla la que concentra la mayor parte de estas zonas de vigilancia, con municipios como Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Constantina, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla capital y Villamanrique de la Condesa.

La declaración de un área de alerta implica reforzar la vigilancia epidemiológica, entomológica y animal, además de intensificar las campañas informativas dirigidas a la población. La Junta también incrementa las acciones de comunicación a través de las farmacias comunitarias y del personal de enfermería para recordar las medidas de protección frente a las picaduras de mosquito, principal vía de transmisión del virus.

Por su parte, los ayuntamientos afectados deben reforzar las actuaciones contempladas en sus planes municipales de vigilancia y control de vectores. Estas medidas incluyen tratamientos específicos contra los mosquitos transmisores tanto en los núcleos urbanos como en las zonas situadas en un radio de hasta 1’5 kilómetros donde se hayan identificado focos de cría de larvas o refugios de ejemplares adultos.

En paralelo, el sistema sanitario mantiene un amplio dispositivo de vigilancia. Hasta el momento se han realizado 358 estudios de laboratorio para descartar infecciones por el virus del Nilo Occidental, además de 110 pruebas de despistaje de arbovirosis en pacientes con meningitis víricas. A ello se suma el control en las donaciones de sangre, con 2.088 determinaciones efectuadas entre el 1 de junio y el 2 de agosto, dentro del protocolo preventivo activado para garantizar la seguridad de las transfusiones durante la temporada de mayor actividad del mosquito transmisor.