Hoy, 20 de septiembre de 2026, en buena parte de la provincia de Barcelona se prevé un cielo despejado o poco nuboso que dará paso a nubes de evolución diurna en el norte por la tarde. Las temperaturas, aunque mínimas con ligeros cambios, mostrarán un ascenso en las máximas, acompañadas de un viento flojo que cambiará a componente sur al mediodía. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 20 de septiembre

Barcelona: cielo despejado y calidez suave

El sol asomará tímidamente en Barcelona, como un visitante esperado que llega con retraso. Con el cielo despejado y luminoso, se anticipa un día cálido, donde la temperatura alcanzará los 28 grados, aunque la sensación térmica se sentirá aún más cálida, sobre todo en horas de mayor actividad. Las suaves brisas del viento, que soplarán a unos 10 km/h desde el sureste, darán un toque fresco, aunque el aire puede sentirse algo cargado debido a la humedad que ascenderá hasta un 85 por ciento.

Ya por la tarde, la calidez se mantendrá, oscilando entre 25 y 27 grados, ofreciendo un agradable ambiente para disfrutar de las horas de luz que se extenderán desde las 07:36 hasta las 19:51. A lo largo de la tarde-noche, el cielo seguirá sin señales de lluvia, permitiendo que el día culmine con la belleza de un atardecer tranquilo. Sin duda, será un día perfecto para pasear por las calles de la ciudad o relajarse en sus emblemáticos espacios al aire libre.

L’ Hospitalet de Llobregat: brisa intensa y posible lluvia

Una brisa intensa recorre L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Las nubes, cargadas y amenazantes, se asoman en el horizonte mientras el sol se asoma tímidamente a las 7:37, ofreciendo un breve respiro antes de lo que está por venir. La mañana comienza con temperaturas frescas que rondan los 18 grados, pero el viento, soplando del sureste a 10 km/h, ya empieza a hacerse notar.

A medida que avanza la jornada, el contraste se hace palpable. La temperatura alcanzará un máximo de 28 grados por la tarde, pero las ráfagas de viento pueden superar los 30 km/h, prometiendo un descenso térmico en la sensación. La humedad, agobiante en su punto más alto del día, puede superar el 90%. Es recomendable tener a mano un paraguas, pues la tarde podría traer sorpresas en forma de lluvia.

Ambiente soleado y fresco hoy en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 17 grados y un cielo que se presenta despejado. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará su máxima de 28 grados, ofreciendo una sensación térmica similar. No se espera lluvia, lo que contribuirá a que la jornada sea agradable. Sin embargo, habrá que tener en cuenta el viento, que soplará desde el sureste a una velocidad media de 10 km/h y con ráfagas de hasta 30 km/h, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más fresco.

Durante la tarde, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de unas horas de sol hasta la puesta del sol a las 19:51. La humedad será variable, oscilando entre un 35% por la mañana y un 90% en momentos de máxima, lo que puede hacer que se sienta un ambiente algo pesado. En resumen, será un día mayormente soleado y fresco, ideal para aprovechar al aire libre.

Cielo nuboso y ambiente agradable en Sabadell

La mañana se presenta con un cielo algo nuboso y temperaturas agradables, oscilando entre los 15 y 28 grados. Durante la tarde, el tiempo se mantendrá estable, propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con un leve viento que apenas alcanzará los 10 km/h.

Aprovechar el día será una excelente opción, ya que las condiciones son ideales para pasear por el parque o disfrutar de una charla en una terraza. Un ambiente tranquilo acompaña a los habitantes, haciendo de esta jornada una perfecta invitación a salir y disfrutar de la ciudad.