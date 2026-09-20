Cielos soleados y nubes en Andalucía: ligera subida de temperaturas según AEMET

Cielos poco nubosos predominarán en el conjunto del territorio andaluz el 20 de septiembre de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea y nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales. En la costa mediterránea, podrían registrarse precipitaciones débiles ocasionales. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en las mínimas en Huelva. Los vientos serán flojos a moderados, con rachas fuertes en Cádiz y el litoral oriental.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 20 de septiembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

El cielo se despereza lento esta jornada en Sevilla, vestido de un suave manto azul que promete serenidad. A primera hora, la temperatura oscila alrededor de 22 grados y el aire se siente fresco. Con un viento del este soplando a 20 km/h, podrás disfrutar de un día con margen para hacer planes al aire libre, ya que no se esperan precipitaciones ni chubascos en ninguna parte de la jornada. A medida que el día avanza, la máxima alcanzará los 35 grados y aunque la sensación térmica puede llegar a los 36, la humedad se mantendrá en un nivel razonable.

Ya por la tarde, el sol se comporta como un tímido invitado que se aferra al cielo hasta bien entrada la noche, cuando se pondrá a las 20:23. Con mínimas que rondan los 21 grados, el ambiente será más fresco al caer la tarde. Sin embargo, el viento puede presentar ráfagas de hasta 35 km/h, así que un sombrero o una bufanda liviana podrían ser tus mejores aliados. La jornada se ofrece como un regalo perfecto para disfrutar de la vida sevillana, donde la naturaleza y el buen tiempo se encuentran en armonía.

CÃ³rdoba: cielo gris y riesgo de lluvia

El día en Córdoba se presenta con un aire de incertidumbre, donde el cielo gris y las ráfagas de viento invitan a estar atentos a lo que pueda suceder. Desde las primeras horas, la temperatura se siente fresca, pero a medida que avanza la mañana, se espera que el ambiente gane en calidez, alcanzando máximas de 35 grados. Sin embargo, la inestabilidad acecha con un aumento de la probabilidad de lluvias en las horas posteriores.

En contraste, la tarde se perfila como un verdadero desafío, ya que los vientos pueden superar los 36 km/h y la sensación térmica puede ser abrumadora. La humedad alcanzará niveles bastante altos, llegando al 80%. Es recomendable salir preparado, con paraguas en mano y, tal vez, una bufanda liviana, para no ser sorprendido por un cambio brusco en el tiempo.

En Huelva, cielos despejados y ambiente templado

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos mayormente despejados tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y los 34 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. El viento será ligero, permitiendo disfrutar de un día sin alertas significativas.

Es una jornada ideal para pasear por el centro o disfrutar de actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será muy placentera. Aprovechar este tiempo invita a las personas a salir y disfrutar de la convivencia en espacios abiertos.

Cielo despejado y calor agradable en CÃ¡diz

A medida que amanece en Cádiz, el sol saldrá puntual a las 08:11, iluminando un cielo despejado que se mantendrá así durante toda la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 23 y 30 grados Celsius, pero la sensación térmica alcanzará un máximo de 31 grados, lo que nos anticipa una jornada calurosa. La humedad, aunque notable, no alcanzará niveles agobiantes, con un máximo del 75%, pero puede dar esa ligera sensación de pesadez en el ambiente.

El viento, que soplará del este a una velocidad media de 35 km/h y con ráfagas de hasta 60 km/h, traerá consigo un ligero frescor. No se prevé lluvia en todo el día, lo que nos permitirá disfrutar de unas agradables 12 horas de luz hasta la puesta del sol a las 20:24. Es un buen momento para salir y disfrutar del esplendor del día.

JaÃ©n: cielos despejados y ambiente cálido

La mañana en Jaén se presenta con cielos despejados, ofreciendo un ambiente cálido y agradable. La temperatura mínima rondará los 18 grados, ideal para salir a disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando una máxima de 33 grados por la tarde. El viento soplará suavemente, lo que aportará algo de frescor.

Por la noche, el cielo se mantendrá claro y las temperaturas descenderán suavemente, situándose en unos agradables 23 grados. Es recomendable llevar ropa ligera y cómoda para aprovechar al máximo este hermoso día y disfrutar de las agradables temperaturas nocturnas que ofrece la ciudad.

Cielo despejado y calor creciente en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar de la mañana, con temperaturas frescas que rondarán los 21°C. A medida que avance el día, la brisa del viento del sureste, que soplará a una media de 15 km/h, elevará el termómetro hasta alcanzar máximas de 30°C en la tarde, creando un contraste notable.

Sin embargo, no se debe bajar la guardia, ya que la tarde podría traer algunas ráfagas máximas de hasta 6 km/h y una sensación térmica que alcanzará los 30°C. La humedad variará entre un 50 y un 85%, por lo que se recomienda mantenerse bien hidratado y aprovechar la mañana antes de que el calor se intensifique.

Granada: cielo despejado y sol radiante

Esta mañana en Granada, el cielo se presenta despejado, ideal para disfrutar de un agradable paseo. La temperatura es fresca, rondando los 16 grados, con una sensación térmica algo más cálida debido a la brisa suave que sopla desde el este a unos 5 km/h.

A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, elevando los termómetros hasta alcanzar un máximo de 32 grados por la tarde. Con un bajo riesgo de lluvia y una humedad entre 25 y 75%, es una jornada perfecta para lucir prendas ligeras y disfrutar al aire libre.

AlmerÃ­a: cielo despejado con cambios hacia la tarde

Las primeras horas traen consigo un cielo despejado que pronto dará paso a una evolución más variable. A medida que avanzamos hacia la tarde, las temperaturas se dispararán hasta los 31 grados, acompañadas de un viento moderado procedente del este con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

Sin embargo, no hay que bajar la guardia, ya que la tarde-noche podría presentar algunas gotas dispersas, con una probabilidad del 5%. Es recomendable disfrutar de las horas diurnas, ya que el calor será notable y llevar consigo algo de agua para mantenerse hidratado ante la humedad que podría aumentar hasta el 70%.

Principales avisos para hoy en Andalucía según la AEMET

Litoral gaditano presenta un aviso de vientos de nivel amarillo con rachas máximas de 70 km/h.