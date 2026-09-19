Los ceutíes se hartan y ‘acampan’ ante la Delegación para protestar contra los asentamientos ilegales de sus playas y exigir soluciones al Gobierno

Los vecinos de Ceuta, hartos de la situación que arrastran desde finales de julio tras la entrada masiva de inmigrantes, se han concentrado este sábado frente a la Delegación del Gobierno para exigir soluciones y reclamar mayor protección para menores, mayores y personas dependientes. Convocados por el Foro Ciudadano de Ayuda a Ceuta y Melilla, los asistentes han escuchado en la plaza de los Reyes la lectura de un manifiesto y han advertido de que mantendrán las movilizaciones mientras la situación no mejore.

La concentración se ha desarrollado de forma pacífica bajo los lemas Por los derechos de los niños de Ceuta y Ceuta es España. Los convocantes denuncian que la situación que comenzó el pasado 30 de julio con la llegada de miles de inmigrantes se prolonga desde entonces y rechazan que termine convirtiéndose en parte de la normalidad de los ceutíes.

Y para que su denuncia no se quede sólo en palabras, los vecinos han llevado simbólicamente los asentamientos ilegales del Trampolín hasta las puertas de la Delegación. Los vecinos han trasladado «simbólicamente» hasta las puertas de la Delegación del Gobierno la imagen del asentamiento ilegal del Trampolín. Tiendas de campaña, ramas, pequeñas construcciones que imitan las chabolas y puestos improvisados ocupan parte de la plaza de los Reyes. Una reproducción a pequeña escala del asentamiento del litoral colocada justo frente a la representación del Gobierno en la ciudad autónoma.

A pocos kilómetros de esta protesta, las playas de El Trampolín y Benítez continúan ocupadas por numerosos inmigrantes asentados allí de forma ilegal. Parte de quienes permanecían en estos puntos fueron trasladados a un campamento cerca del puerto, pero otros tuvieron que regresar ante la falta de espacio, por lo que los asentamientos ilegales continúan presentes en el litoral.

La lectura del manifiesto ha sido el acto central de la concentración de este sábado. El Foro ha puesto el foco en los menores, los mayores y las personas dependientes y ha reclamado la recuperación de la normalidad. Según recoge El Pueblo de Ceuta, los convocantes han defendido que se movilizan «por algo que debería estar por encima de cualquier ideología y de cualquier partido»: los niños, los mayores, las personas dependientes y Ceuta. «No podemos normalizar lo que no es normal», ha advertido el colectivo. Los vecinos reivindican que los niños puedan acudir al colegio con tranquilidad, jugar en los parques, hacer deporte y caminar por las calles sin que sus familias tengan miedo.

Durante la concentración han ondeado banderas de España y de Ceuta y se han mostrado mensajes como «Ceuta no se vende», «Ceuta se defiende» o «Un caballa nunca se rinde», asegura el medio ceutí. Los asistentes también han vuelto a pedir la dimisión del delegado del Gobierno.

La concentración ha terminado, pero la protesta continúa. Algunos vecinos permanecen durante la noche junto a las tiendas instaladas frente a la Delegación y pretenden mantener allí una reproducción del asentamiento para que las autoridades tengan ante sus puertas aquello contra lo que ellos llevan semanas protestando.

Yolanda Carrera, vecina de Ceuta y habitual en estas movilizaciones, explica a El Faro de Ceuta el propósito de esta particular forma de protesta: «Esto es una protesta para que vean cómo se vive con tanto ruido y tantas cosas, para que el delegado del Gobierno se dé cuenta de lo mal que se está pasando en el Trampolín», señala. También quieren dejar claro que tienen intención de continuar movilizándose: «No vamos a parar», avisan.

Así, mientras el asentamiento continúa en la costa, su réplica permanece frente a la Delegación del Gobierno. Tiendas, ramas y puestos improvisados trasladan al centro de Ceuta la imagen con la que los vecinos quieren llamar la atención de las autoridades. Carrera resume su reivindicación en una frase: «No nos queremos acostumbrar a esto».