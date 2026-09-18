La Policía dispara al aire para neutralizar la avalancha de los invasores en su traslado al Puerto de Ceuta

La avalancha de inmigrantes ilegales de los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez, en Ceuta, ha obligado a los efectivos de la Policía Nacional de la ciudad autónoma a realizar disparos al aire para frenar a los invasores, en su traslado hasta el campamento de acogida que el Gobierno de Pedro Sánchez ha habilitado en el muelle de Poniente.

En torno a las 6:30 horas, más de un centenar de agentes de la Policía Nacional han organizado la salida de los ilegales, que estaban concentrados en diferentes puntos de la ciudad autónoma, especialmente en las mencionadas playas.

Se han producido momentos de gran tensión, que han provocado que agentes de las Unidades de Intervención Policial (UIP) hayan tenido que intervenir para organizar la salida de inmigrantes. Muchos de los marroquíes han intentado avanzar a su antojo, provocando avalanchas y cargas policiales, que han incluido disparos al aire, con balas de fogueo, por parte de los policías para contener la situación.

El traslado al nuevo campamento de acogida de inmigrantes junto al Puerto de Ceuta se ha reactivado después de que la Audiencia Nacional reculara el jueves y rechazara la paralización del centro en el muelle de Poniente como había hecho horas antes.

El miércoles, la Audiencia ordenó la paralización del campamento que ha instalado el Gobierno central, tal y como había solicitado el Sindicato Unificado de Policía (SUP), alegando que la localización del centro afectaba a la seguridad de «infraestructuras críticas».

Los agentes, preparados

Más de 240 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil conforman este viernes el dispositivo desplegado para trasladar a buena parte de los migrantes que permanecían en los asentamientos de las playas del Trampolín y Benítez hasta el recurso de acogida habilitado en el Puerto de Ceuta. El operativo está coordinado por la Policía Nacional y cuenta con el apoyo de la Guardia Civil y unidades de seguridad ciudadana. También han contado con apoyo aéreo con el uso de drones.

La Policía Nacional ha desplegado alrededor de 170 agentes, principalmente efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), cuyo cometido en el dispositivo es evitar posibles avalanchas y garantizar el acceso ordenado de los migrantes al Puerto de Ceuta.