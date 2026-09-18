La primera expulsión definitiva de Supervivientes All Stars 3 volvió a dejar a Telecinco como líder de la noche, pero el dato conseguido por la gala del jueves confirma lo que llevamos avisando ya varios días en Happy FM: la versión All Stars genera menos interés que la versión habitual del programa hondureño. Jorge Javier Vázquez y María Lamela firmaron un 14% de cuota y 712.000 espectadores, supone una bajada de 1,6 puntos respecto su estreno de la semana pasada, confirmando que el reality no está arrancando con la fuerza que se esperaba en ninguna de sus tres citas semanales. Pese a todo, son datos que siguen siendo buenos para el momento que vive Telecinco y que muchas cadenas matarían por conseguir.

Justo detrás quedó Horizonte, que sigue disfrutando de un comienzo de temporada espectacular en Cuatro. Iker Jiménez y Carmen Porter firmaron un 11,4% de cuota y 773.000 espectadores, y en el tramo de estricta coincidencia con Supervivientes (de 23:30 h a 0:38 h) prácticamente le empataron el pulso, 11,6% frente a 10,8%, apenas 0,8 puntos de diferencia. En esa misma franja, El perro andaluz y Las hijas de la criada marcaron sus registros más bajos hasta la fecha, y quien peor parte se llevó fue la serie de Antena 3, que perdió más de dos puntos respecto a sus dos primeros capítulos.

Alberto Chicote está viviendo su particular ‘pesadilla’ y en su segunda noche de la nueva temporada de Pesadilla en la cocina no pudo pasar del 3,2% de cuota con su visita al restaurante Terelita, en Alcorcón, dejando claro que las noches de laSexta están pasando una racha muy complicada y que ni sus grandes valores seguros consiguen arreglar este problema.

Supervivientes All Stars 3: 14% y 712.000

Horizonte: 11,4% y 773.000

El perro andaluz: 10,2% y 714.000

Las hijas de la criada: 10,1% y 690.000

Historia de nuestro cine: La casa de Bernarda Alba: 3.7% y 286.000

Pesadilla en la cocina: 3.2% y 235.000

‘Horizonte’ gana por tercer día a ‘La Revuelta’

En el access prime time no hubo opción a pelear y el liderato volvió a ser para El Hormiguero con un contundente 15% de cuota y 1.640.000 espectadores. Esto supone una subida de casi tres puntos respecto al martes y al miércoles, cuando sus datos bajaron por culpa del fútbol.

Su perseguidor fue Horizonte, que confirma el sorpasso sobre David Broncano y por tercer día consecutivo le supera en audiencias en la franja del access prime time. La primera parte del espacio de Iker Jiménez logró una media del 10,1% de cuota de pantalla y 1.119.000 espectadores, mientras que el espacio de La 1 se quedó en un 9,5% y 1.057.000 televidentes.

Además, Jiménez contó con la entrevista al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, con un 9,4% y 1.039.000 espectadores.

El Hormiguero: 15% y 1.640.000

Horizonte: Avance: 10,1% y 1.119.000

La Revuelta: 9,5% y 1.057.000

Supervivientes All Stars Express: 8,1% y 888.000

El Intermedio: 6,1% y 680.000

Cifras y letras: 5,2% y 593.000

En el resto de la jornada, La ruleta de la suerte volvió a ser el programa más visto del día con un 20,6% de cuota, y también se llevó el minuto de oro de toda la televisión, con 2.406.410 espectadores y un 28,7% de share a las 14:56 horas. En el cómputo global, Antena 3 lideró el día con un 13,9% de cuota, por delante de La 1 (12,2%) y de una Telecinco que, pese al tirón de Supervivientes, se quedó en un 9%.