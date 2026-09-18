‘Supervivientes All Stars 3’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer?

La pasada noche del 17 de septiembre, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes All Stars 3. El popular formato, presentado por Jorge Javier Vázquez, se ha convertido en uno de los grandes estrenos de la temporada. Y no es para menos, grandes leyendas del formato se han reunido en una misma edición con el objetivo de descubrir el nombre del gran superviviente. Una aventura que promete no dejar indiferente a nadie y que, en la gala de ayer, se pudo conocer el nombre del primer expulsado de la edición. Un puesto que nadie quiere ostentar, pero que ya ha sido firmado con un nombre.

En la gala del martes, los espectadores pudieron ser testigos de la primera ceremonia de salvación. Un encuentro donde Arkano, Lola Ortiz y Víctor Janeiro se disputaban el librarse de la nominación. Así pues, gracias a los votos de los espectadores, el que se libró de ser sentenciado este pasado jueves fue Víctor Janeiro. Por lo tanto, todo quedaba entre Arkano y Lola Ortiz. Antes de conocer el nombre del expulsado, los supervivientes fueron disputando diversos juegos con el objetivo de conseguir recompensas y la mejor playa. Fue tras ello que, desde la Palapa, que se reveló el veredicto del público.

¿Quién ha sido el primer concursante expulsado de ‘Supervivientes All Stars 3’?

Durante las últimas horas, los lectores de Happy FM han tenido la oportunidad de votar por el concursante que creían que abandonaría los Cayos Cochinos en nuestra encuesta. De esta manera, con un 73% de los votos, los lectores han indicado que la expulsada sería Lola Ortiz. ¿Han acertado? Pues, avanzamos que en Supervivientes All Stars 3 cualquier cosa puede pasar.

Antes de conocer el nombre del expulsado, la organización puso en pantalla los porcentajes ciegos: 58,2 % y el 41,8 %. Una notable diferencia entre ambos participantes con la que ha quedado claro que los espectadores no han tenido dudas a la hora de votar a su expulsado. Así pues, sin ánimos de alargar más este momento, Jorge Javier Vázquez ha entonado su célebre frase para comunicar que la expulsada era Lola Ortiz.

Una salida del concurso que la canaria ha aceptado con deportividad. Y es que, tras siete días concursando, no ha podido evitar quedarse con ganas de más. «Disfruten de la experiencia y no discutan tanto. Les he cogido un montón de cariño ahora que me voy. Que les vaya muy bien a todos e intenten no gritar tanto», dijo ella a modo de despedida.

¿Lola Ortiz tendrá una segunda oportunidad o regresa a España?

Como bien saben los espectadores del formato, es habitual que, durante la expulsión de un concursante le den a este una segunda oportunidad. Normalmente, es común que los manden a un palafito o a una playa apartada y lejos de los demás. Una aventura en soledad donde el mayor reto es la mente. Sin embargo, en esta ocasión, Lola Ortiz irá directa a España. Pues, no tendrá una segunda oportunidad en Supervivientes All Stars 3.