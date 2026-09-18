Peluqueros expertos lo dejan claro: «Si las canas se vuelven amarillas o verdosas, no recomiendo usar sólo champú morado»

Las canas pueden adquirir tonos amarillentos o verdosos, un problema que obliga a revisar los cuidados habituales del cabello blanco y, en algunos casos, a buscar alternativas al champú morado. El pelo canoso ha ganado protagonismo en los últimos años y cada vez más mujeres optan por lucirlo de forma natural, pero mantener un tono uniforme y luminoso requiere una rutina específica.

Los peluqueros insisten en que el cabello blanco también necesita cuidados adaptados a sus características. Con el paso del tiempo puede perder su color original y presentar reflejos amarillos o verdosos que alteran el aspecto de la melena. Es entonces cuando conviene actuar y analizar qué productos se están utilizando, ya que el champú morado, pese a ser uno de los recursos más habituales para neutralizar determinados tonos, no siempre es la solución adecuada.

Coinciden los peluqueros expertos

La aparición de las primeras canas suele marcar un cambio en la forma de cuidar el cabello. Al principio apenas se perciben, pero con el tiempo pueden ir ganando presencia hasta transformar por completo el aspecto de la melena.

Cada vez más personas deciden no teñirse y dejar que el cabello blanco siga su curso natural. Para muchas supone también dejar atrás la necesidad de acudir con frecuencia a la peluquería para cubrir las raíces. Sin embargo, prescindir del tinte no significa olvidarse de los cuidados específicos que necesita este tipo de pelo.

Una melena canosa puede resultar tan favorecedora como una rubia, castaña o con mechas, siempre que mantenga un aspecto cuidado y un tono uniforme. Para conseguirlo, los profesionales de la peluquería pueden orientar sobre los productos y tratamientos más adecuados para cada tipo de cabello.

El pelo blanco tiene unas características propias y puede adquirir con el tiempo tonalidades amarillentas o verdosas que alteran su aspecto. Por eso, conocer qué productos conviene utilizar y cuáles es mejor evitar resulta fundamental para conservar unas canas luminosas y con un color limpio.

Si las canas se vuelven amarillas o verdosas, no recomiendo usar sólo champú morado

El champú morado nos ayuda a mantener un color blanco bonito, pero quizás no es lo único que podemos empezar a utilizar para lucirnos. Hay un pequeño paso que hay que poner en práctica y que quizás nos servirá para lucirnos en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Arkecosmetics nos explican las señales de alerta que hay que tener en cuenta con una melena con canas, detalles que nos harán ir en busca de nuestro peluquero de confianza.

La textura se siente áspera o rugosa. Especialmente en las zonas donde hay más concentración de canas. Esa sensación suele aparecer cuando la cutícula está más abierta y la fibra pierde humedad con facilidad.

El frizz aparece incluso en días normales. La humedad lo empeora, sí. Pero el problema normalmente empieza antes. Cuando la fibra está porosa y desprotegida, el cabello tiende a electrizarse y perder definición con mucha más facilidad.

El cabello tarda más en secarse y se encrespa al hacerlo. Las canas suelen absorber agua rápidamente, pero no la distribuyen bien dentro de la fibra. Por eso el cabello puede sentirse inflado, sin forma o más difícil de controlar mientras se seca.

El brillo cambia. Cuando la cutícula está sellada, la luz se refleja mejor sobre la superficie del cabello. Si está abierta o irregular, la melena empieza a verse más mate aunque esté limpia.

El cabello se rompe con más facilidad. Las canas tienden a ser más frágiles porque la fibra pierde parte de la estructura que antes le daba resistencia. Si las puntas empiezan a verse deshilachadas o notas más rotura al peinarte, probablemente el cabello necesita más nutrición y proteínas.

También nos explican qué elementos dañan el pelo blanco y que nunca jamás debemos pasar por alto: