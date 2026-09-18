El Festival de Cine de San Sebastián acaba en una pesadilla hospitalaria en el sangriento ‘thriller’ de ‘La enfermera’

San Sebastián y su emblemático Festival Internacional de Cine se han convertido en un refinado contrapunto conceptual para una espiral de muertes inexplicables y casos clínicos rocambolescos desatados en el Hospital Universitario Donostia. Así es como utiliza el Zinemaldia Martín Torres, autor de La enfermera (NdeNovela), un thriller hospitalario claustrofóbico que destaca por su crudo realismo clínico y su agilísima estructura narrativa.

La historia arranca en el Hospital Universitario Donostia, cuando la enfermera Sophie Boussignac despierta en la sala de urgencias desorientada, cubierta de sangre y atrapada en una amnesia traumática. A partir de ese momento, comienzan a sucederse las muertes que dinamitan la paz del servicio médico.

Mientras San Sebastián se viste de gala para acoger a celebridades y prensa y para desplegar alfombras rojas, un trágico accidente de tráfico involucra a una estrella de cine que acudía al certamen y a un individuo conectado con una turbia fiesta previa. Así, Martín Torres emplea este acontecimiento cultural real, que celebra este 2026 su 74ª edición, para crear un poderoso juego de contrastes: la elegancia, la sofisticación y los focos del festival chocan frontalmente con la atmósfera sórdida, estresante y sangrienta de las urgencias del hospital. El glamour de la ciudad actúa así como un espejismo que enmascara las miserias morales y los crímenes que se desarrollan entre bastidores en La enfermera.

Aunque, más allá de ese escenario y esa tensión, en La enfermera destaca, por encima de todo, el bagaje profesional de Torres como médico de Urgencias y Emergencias, una experiencia que juega a favor de la gran autenticidad que desprende la novela. La descripción de la sobrecarga de trabajo en las guardias, la jerga médica, los diagnósticos bajo presión y los detalles de los traumatismos poseen una veracidad indiscutible que sumerge al lector en la tensión real de un quirófano o una sala de curas, a la vez que da la oportunidad de descubrir curiosidades a través de los casos impensables que se exponen.