El Festival de Cine de San Sebastián acaba en una pesadilla hospitalaria en el sangriento ‘thriller’ de ‘La enfermera’
'La enfermera' conecta una atmósfera sórdida con los focos del certamen y mantiene el suspense de principio a fin
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San Sebastián y su emblemático Festival Internacional de Cine se han convertido en un refinado contrapunto conceptual para una espiral de muertes inexplicables y casos clínicos rocambolescos desatados en el Hospital Universitario Donostia. Así es como utiliza el Zinemaldia Martín Torres, autor de La enfermera (NdeNovela), un thriller hospitalario claustrofóbico que destaca por su crudo realismo clínico y su agilísima estructura narrativa.
La historia arranca en el Hospital Universitario Donostia, cuando la enfermera Sophie Boussignac despierta en la sala de urgencias desorientada, cubierta de sangre y atrapada en una amnesia traumática. A partir de ese momento, comienzan a sucederse las muertes que dinamitan la paz del servicio médico.
Mientras San Sebastián se viste de gala para acoger a celebridades y prensa y para desplegar alfombras rojas, un trágico accidente de tráfico involucra a una estrella de cine que acudía al certamen y a un individuo conectado con una turbia fiesta previa. Así, Martín Torres emplea este acontecimiento cultural real, que celebra este 2026 su 74ª edición, para crear un poderoso juego de contrastes: la elegancia, la sofisticación y los focos del festival chocan frontalmente con la atmósfera sórdida, estresante y sangrienta de las urgencias del hospital. El glamour de la ciudad actúa así como un espejismo que enmascara las miserias morales y los crímenes que se desarrollan entre bastidores en La enfermera.
Aunque, más allá de ese escenario y esa tensión, en La enfermera destaca, por encima de todo, el bagaje profesional de Torres como médico de Urgencias y Emergencias, una experiencia que juega a favor de la gran autenticidad que desprende la novela. La descripción de la sobrecarga de trabajo en las guardias, la jerga médica, los diagnósticos bajo presión y los detalles de los traumatismos poseen una veracidad indiscutible que sumerge al lector en la tensión real de un quirófano o una sala de curas, a la vez que da la oportunidad de descubrir curiosidades a través de los casos impensables que se exponen.
El contraste atmosférico es otro de los puntos fuertes de La enfermera, el de integrar la cara más turbia y clínica del crimen dentro del escenario festivo e idílico del Festival de Cine. No es sólo un acierto narrativo, también aporta distinción geográfica y cultural al relato.
La novela funciona a base de capítulos cortos, giros constantes e intervenciones de urgencia que provocan un efecto adictivo, ideal para los amantes del suspense de consumo rápido. Además, ese manejo del ritmo acelerado no impide la exploración de la psique humana bajo condiciones de estrés extremo, otro de los méritos de la obra.
Martín Torres no se limita a diseñar una intriga médica superficial, sino que utiliza la amnesia de la protagonista como una metáfora del propio laberinto moral en el que se ven envueltos los personajes. A medida que la enfermera intenta reconstruir los fragmentos dispersos de sus recuerdos, el lector acompaña su angustia existencial y sus dilemas éticos, y la búsqueda de la verdad se convierte en un viaje introspectivo que culmina con la resolución del misterio.
Por otro lado, La enfermera también teje el suspense psicológico a través del espacio físico. Los pasillos iluminados por tubos fluorescentes, el constante pitido de los monitores y la sensación de aislamiento dentro del propio hospital contribuyen a crear una atmósfera sofocante. Esta ambientación casi claustrofóbica contrasta de manera brillante con la inmensidad del mar Cantábrico y la elegancia urbana de San Sebastián. Con ello, Martín Torres demuestra su capacidad de convertir la arquitectura hospitalaria en un personaje vivo y amenazante por derecho propio.
En definitiva, La enfermera es un thriller dinámico y absorbente que sabe jugar sus cartas. La experiencia hospitalaria de Martín Torres se convierte en esta novela en un escenario de tensión constante y contrapone con acierto el brillo cultural de San Sebastián a la vulnerabilidad y sordidez de la vida en Urgencias. Un debut del género médico entretenido de principio a fin.