Robert Pattinson estrena el reloj de alta relojería más exclusivo: platino, 260 diamantes y una complicación única

Robert Pattinson ha incorporado a su colección relojera una pieza que resume algunas de las máximas expresiones de la alta relojería suiza: el Jaeger-LeCoultre Master Hybris Artistica Gyrotourbillon Westminster, un modelo en platino de 43 milímetros decorado con 260 diamantes de talla baguette. El reloj, elegido por el actor tras convertirse en embajador global de la firma, combina una impresionante complejidad mecánica con un diseño pensado para convertirse en una auténtica pieza de colección.

En su interior reúne un Gyrotourbillon biaxial, calendario perpetuo, repetición de minutos con melodía Westminster, mecanismo de fuerza constante e indicaciones saltantes. Una combinación extraordinaria que convierte este modelo en mucho más que un complemento de lujo.

Una pieza de alta relojería extraordinariamente compleja

El Master Hybris Artistica Gyrotourbillon Westminster pertenece a una de las familias más sofisticadas de Jaeger-LeCoultre. Su característica más llamativa es el Gyrotourbillon, un mecanismo que gira sobre dos ejes para compensar los efectos de la gravedad en diferentes posiciones del reloj. La Maison ha desarrollado distintas generaciones de esta complicación y, en el caso del calibre 184, el movimiento alcanza 1.052 componentes y requiere más de cinco meses de trabajo para su ensamblaje.

A esta construcción se suma un calendario perpetuo capaz de tener en cuenta automáticamente los años bisiestos, una complicación que no necesita corrección manual hasta 2100. El mecanismo incorpora además un sistema de fuerza constante que mantiene un flujo de energía regular hacia el órgano regulador.

260 diamantes sobre una caja de platino

Pero la espectacularidad de este reloj no se encuentra únicamente bajo el cristal. La caja está realizada en platino 950 y adornada con 260 diamantes de talla baguette, distribuidos entre la caja, las asas y la esfera. El resultado combina el carácter técnico de la pieza con un acabado claramente joyero, aunque sin recurrir a un diseño excesivamente ornamental.

El diámetro de 43 milímetros hace que el reloj tenga una presencia considerable en la muñeca, mientras que el platino y los diamantes refuerzan su condición de pieza excepcional. La esfera, además, permite contemplar buena parte de la complejidad del movimiento, convirtiendo la mecánica en uno de los principales elementos estéticos.

Una repetición de minutos con melodía Westminster

Entre sus complicaciones destaca especialmente la repetición de minutos con repique Westminster, una de las funciones más sofisticadas de la relojería mecánica. En el calibre 184, el sistema utiliza cuatro martillos y cuatro gongs para reproducir la melodía Westminster y está protegido por siete patentes.

No es una función pensada únicamente para añadir espectacularidad. Su construcción requiere una enorme precisión para conseguir que el sonido conserve claridad y regularidad. En este modelo, la música se convierte así en otra dimensión de una pieza que combina ingeniería, artesanía y decoración.

Robert Pattinson y su nueva relación con la relojería

La elección tiene además un significado especial para Robert Pattinson, que acaba de convertirse en embajador global de Jaeger-LeCoultre. El actor se ha acercado más profundamente al mundo de la relojería durante este año, después de haber lucido en los Óscar un Master Control Chronometre Perpetual Calendar todavía inédito en aquel momento.

Su relación con la Maison también tiene un componente personal. Pattinson ha contado que durante su adolescencia llevaba el Reverso de su madre, uno de los modelos más reconocibles de Jaeger-LeCoultre. Décadas después, aquella familiaridad con la firma ha terminado desembocando en una colaboración oficial que ahora se materializa con una de las piezas más complejas de su catálogo.

Una pieza cuyo precio no aparece públicamente

El Master Hybris Artistica Gyrotourbillon Westminster no es un reloj de producción convencional que pueda adquirirse directamente desde una tienda online. La propia Jaeger-LeCoultre mantiene actualmente sus piezas de la colección Hybris Artistica bajo la fórmula de precio bajo solicitud, y para determinados modelos es necesario contactar con la Maison o solicitar una visita privada.

De hecho, la referencia equivalente del calibre 184 que aparece actualmente en la web oficial figura como fuera de colección, mientras que la firma invita a los interesados en piezas similares a contactar con sus asesores personales.