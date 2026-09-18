Ya es oficial en España: los bares y restaurantes podrán cobrar un suplemento por las botellas tras la entrada en vigor de la nueva normativa

El Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) llegará a España antes de final de año y esto obligará a los bares, restaurantes, tiendas o supermercados a aplicar un pequeño suplemento por cada lata o botella de plástico vendida. Estos céntimos de más irán de vuelta a los usuarios una vez devuelvan estos envases vacíos en los espacios que se habilitarán para que se pueda llevar a cabo este proceso. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la nueva normativa que llegará próximamente a España por orden de la Unión Europea.

Desde Bruselas han obligado a España a subir el porcentaje de la tasa de reciclaje y el objetivo de la Unión Europea es que nuestro país llegue en los próximos meses a un 70% de recogidas de botellas de plástico de un solo uso. Para aumentar las tasas de reciclaje y fomentar la economía circular, en el Boletín Oficial del Estado ya está recogido el nuevo Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) que estaba previsto para el 12 de agosto y que podría entrar en vigor a finales de noviembre de 2026 tras quedar aprobado en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular a través del Real Decreto 1055/2022.

El funcionamiento de este nuevo sistema será bien sencillo: a los usuarios que compren una lata o una botella de plástico se les cobrará un pequeño suplemento que puede que ronde los 10 céntimos, que será una especie de fianza que será devuelta cuando se entregue de nuevo el envase vacío. Este podrá ser devuelto en los puntos que se habilitarán en supermercados o tiendas, algo que está siendo el quebradero de cabeza de todas las partes implicadas, especialmente del Gobierno que lidera la logística y la inversión.

El suplemento por las botellas de plástico

Una de las particularidades es que los usuarios no tendrán la obligación de devolver el envase donde hayan hecho la consumición o la compra, por lo que podrán recoger esta fianza en cualquier punto situado en su ciudad. Esto es algo que lleva años instaurado en países como Alemania, donde se ha demostrado que se ha incrementado hasta el 90% la tasa de reciclaje de envases de plástico de un solo uso. Llegar a este número es el objetivo que se han marcado en la Unión Europea de cara al 1 de enero de 2029.

Así que a partir del próximo 22 de noviembre de 2026 los consumidores españoles tendrán que pagar un pequeño suplemento tras la compra o consumición de estos envases:

Botellas de plástico

Latas

Briks de hasta 3 litros

El inicio de esta nueva era en el reciclaje español está fijado para finales de año, pero según informó La Vanguardia en su día, la burocracia y la complejidad del modelo están retrasando la llegada de este sistema que fue implantado en Portugal en 2026 y que ya funciona con notable éxito en el resto de Europa.

Mercadona pone fecha

Sobre ello, Mercadona se pronunció hace unas semanas para responder a un cliente que se hacía eco de esta noticia. «¡Hola, Germán! La implantación en España está siendo analizada por parte de los sectores afectados. Es una medida incluida en el Real Decreto 1055/2022 y en el Reglamento Europeo de Envases 2025/40 y, actualmente, no existe una fecha oficial de arranque de este sistema. ¡Saludos!», anunciaron a través de su perfil oficial en las redes sociales.