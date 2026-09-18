Los trabajadores de Correos irán a la huelga en octubre si el Gobierno no desbloquea sus reivindicaciones

Los trabajadores de Correos están realizando una serie de movilizaciones por las precarias condiciones en las que se encuentran, por lo que exigen una rebaja de horas colectivas, contratos a jornada completa y el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024. No obstante, los empleados de Correos no descartan dar continuidad a las protestas «con otro tipo de acciones más contundentes si la empresa no reacciona a sus demandas». Fuentes conocedoras de la situación han asegurado a OKDIARIO que «si a partir del 30 de septiembre no se realiza ningún movimiento por parte de la empresa, se plantearían convocar una huelga o varios paros».

Hay que recordar que Correos mantiene a más de 4.000 empleados con contratos a tiempo parcial, una situación que afecta especialmente a las oficinas, donde se concentra el 70% de estos trabajadores. Desde el sindicato CSIF consideran que esta situación evidencia la necesidad de convertir estas jornadas en contratos a tiempo completo, especialmente porque, al mismo tiempo, se está pidiendo a estos empleados que realicen horas complementarias, lo que a su juicio demuestra que existe una necesidad real de ampliar sus jornadas.

Por tanto, entre sus principales reivindicaciones, los trabajadores de Correos reclaman el cumplimiento del Acuerdo Marco firmado en diciembre de 2024, con la implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales, la transformación de los contratos a tiempo parcial en jornadas completas y el refuerzo de la plantilla para cubrir jubilaciones y bajas. El sindicato también exige poner en marcha el plan de rejuvenecimiento de la plantilla, mejorar los salarios y reconocer la jubilación parcial anticipada, ante una plantilla que, según denuncia CSIF, ha perdido más de 22.000 efectivos en la última década y cuya edad media supera los 52 años.

En concreto, las cifras son el mejor reflejo de la situación en Correos, ya que en la última convocatoria de empleo de 7.757 plazas, en 2023, más de 2.000 fueron a tiempo parcial y, casi tres años después, la mayoría continúa en la misma situación, ante la falta de desarrollo de los concursos de traslados.

Además, según el sindicato, hay más de 9.500 empleados laborales que llevan más de dos años esperando el inicio de las salidas voluntarias que la empresa había anunciado para rejuvenecer la plantilla que, en su conjunto, tiene una media de edad superior a los 52 años.

«El plan de rejuvenecimiento establece que los empleados que cumplan 61 años antes del 31 de diciembre de 2028 tendrán opción a la salida voluntaria; sin embargo, aún no se ha producido ninguna salida», ha denunciado CSIF, reclamando asimismo el reconocimiento de la jubilación parcial anticipada.