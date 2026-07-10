Los sindicatos aseguran que la investigación sobre Serrano «avala sus denuncias en Correos» y critican la inacción del Gobierno

Los trabajadores de Correos resaltan ahora que tras la implicación de la UCO del ex presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, en la trama para «desestabilizar» causas que salpicaban al PSOE y al Gobierno, que advirtió reiteradamente sobre el hundimiento de la empresa. De igual forma, desde el sindicato CCOO destacan que alertaron de las prácticas oscuras del ex presidente Serrano y rechazan que los trabajadores sigan pagando las consecuencias de aquella gestión.

Por tanto, CCOO ha señalado hoy que las informaciones conocidas sobre la investigación judicial que afecta al ex presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, y a personas de su entorno político, entre ellas, Leire Díez, obligan a recordar una etapa que el sindicato denunció de forma reiterada mientras se producía el mayor deterioro económico, organizativo y laboral de la historia reciente de la empresa Correos.

Durante aquellos años, CCOO indica que «alertó públicamente del uso partidista de Correos, de la pérdida de profesionalidad en la gestión, de los nombramientos discrecionales y del progresivo deterioro del servicio público postal». Asimismo, le reclamó en numerosas ocasiones el relevo de una Dirección que había perdido por completo la confianza de la plantilla, una petición que el Gobierno desoyó.

De esta forma, CCOO recuerda que las responsabilidades políticas por la gestión de Correos eran evidentes mucho antes de conocerse estas informaciones.

Además, CCOO recuerda que durante aquella etapa Correos acumuló pérdidas superiores a los 1.200 millones de euros, destruyó empleo, deterioró el Servicio Postal Universal y paralizó las principales políticas de renovación y empleo, situando a la empresa en la mayor crisis de su historia. Para el sindicato, resulta especialmente grave que las advertencias realizadas durante años fueran ignoradas por el Gobierno, permitiendo que la situación se prolongara mientras la empresa continuaba deteriorándose.

Las consecuencias de aquella gestión siguen plenamente vigentes. «El deterioro económico acumulado durante esos años está sirviendo ahora, en la etapa Saura, actual presidente de Correos, para justificar políticas de ajuste que afectan directamente a la plantilla: recorte salvaje de plantilla, miles de contratos en fraude de ley, oferta de empleo congelada, venta de patrimonio -17 millones en 2025-, incremento inasumible de las cargas de trabajo y deterioro de las condiciones laborales», defienden desde el sindicato.

«No fueron los trabajadores quienes provocaron esta situación, pero sí están siendo quienes siguen pagando sus consecuencias. Si el agujero no lo provocó la plantilla, la reconstrucción tampoco puede hacerse a costa de las personas trabajadoras», sostienen.

Por ello, CCOO rechaza que el pasado continúe utilizándose como argumento para mantener una política permanente de ajuste sobre el empleo, y reclama que la recuperación de Correos vaya acompañada de una verdadera agenda laboral basada en más empleo, estabilidad, rejuvenecimiento de las plantillas y mejora de las condiciones de trabajo.

Asimismo, el sindicato considera imprescindible que se depuren todas las responsabilidades que puedan derivarse de las investigaciones actualmente en curso, al tiempo que reclama que nunca más una empresa pública estratégica vuelva a quedar subordinada a intereses ajenos a su función de servicio público.

«Correos necesita pasar página definitivamente de aquella etapa, pero no puede hacerlo trasladando la factura exclusivamente a sus trabajadores y trabajadoras», concluyen desde CCOO, que advierte de que, si la empresa continúa utilizando el desastre heredado para justificar el bloqueo de la agenda laboral y nuevas políticas de ajuste, se abre una etapa de conflictividad en Correos tras el verano, con movilizaciones y huelgas para revertir la situación.