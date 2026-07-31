El debut de Adeyemi no ilusiona al Barça: desaparecido en banda y una pérdida que terminó en gol

El FC Barcelona se ha enfrentado al Birmingham City en su segundo partido de la pretemporada, el primero en abierto. El encuentro estaba marcado por las bajas, ya que muchos futbolistas siguen de vacaciones y otros están lesionados. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos era el debut de Karim Adeyemi, pero la primera prueba del extremo no ha sido la mejor desde la banda derecha.

Hansi Flick confía mucho en el jugador, ya que fue uno de los principales responsables de su fichaje. El entrenador ha sorprendido al no sacar al jugador por la izquierda. Finalmente, ha decidido sustituirlo después del descanso, tras no generar ninguna ocasión y ser el responsable de una pérdida de balón que terminó en gol del equipo británico.

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Adeyemi tampoco destacó a nivel de galones, ya que prefirió no asumir la responsabilidad de lanzar el penalti que le daba el empate a los blaugranas. El alemán no ejerció presión y Abdelkarim convirtió la pena máxima que él mismo había provocado. El delantero le ha robado todo el protagonismo con dos goles antes de ser sustituido.

El partido se ha disputado St Andrew’s Stadium, con la asistencia especial de Jude Bellingham, que ha querido apoyar a su ex equipo. El británico también ha podido analizar muy de cerca a sus rivales, aunque el partido estaba altamente condicionado por las bajas.

Falta mucho Barcelona por ver

El encuentro no arrancó de la mejor forma para los de Hansi Flick, ya que recibieron el primer gol tras un potente cabezazo de August Priske. Sin embargo, la reacción no ha tardado en llegar y han podido remontar, aunque actualmente el partido se encuentra empatado. El entrenador necesita recuperar a varias figuras claves. Todos los jugadores de La Roja siguen de vacaciones tras el Mundial, al igual que Jules Koundé y Anthony Gordon.