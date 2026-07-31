Baja de última hora: Primoz Roglic sufre un accidente con un coche

Primoz Roglic tiene a la suerte dándole la espalda. El ciclista quiere hacer historia en La Vuelta y conseguir el récord absoluto de victorias. Sin embargo, no podrá preparar su mejor versión durante la previa. Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, ha comunicado que un coche le había golpeado y le ha dejado un enorme hematoma en su muslo derecho.

El esloveno detalla como sucedió todo durante uno de sus entrenamientos previos: «Hace unos días me atropelló un coche…Por desgracia, no voy a poder participar en San Sebastián ni en Burgos…». Pese a la lesión, la situación podría haber sido mucho peor teniendo en cuenta la gravedad del contexto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Primoz Roglic (@primozroglic)

La Clásica de San Sebastián de este sábado y la Vuelta a Burgos (del 4 al 8 de agosto) suponían una gran oportunidad para retomar las buenas sensaciones. Sin embargo, Roglic ha preferido asumir la situación con la mejor actitud posible: «No es la mejor situación, pero así es la vida, ¿no?».

Todas las esperanzas en La Vuelta

El tiempo de recuperación tendrá que ser muy rápido, pero el esloveno espera llegar en plenas condiciones a la gran cita: «Ahora, todos los sistemas enfocados hacia La Vuelta. ¡Trabajamos y esperamos darle la vuelta a las cosas!». La primera etapa se disputará el 22 de agosto y la última el 13 de septiembre.