Santi Denia, nuevo seleccionador de la República Checa: «Ahora quiero ganarle a España»

Santi Denia es el nuevo seleccionador de la Républica Checa. El entrenador ha firmado para los próximos dos años y tendrá la oportunidad de enfrentarse a La Roja en la UEFA Nations League. El ex jugador toma el relevo de Miroslav Koubek, que dimitió tras la eliminación del equipo en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

El albaceteño conoce perfectamente a Luis de la Fuente, con el que compartió muchos años en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Además, consiguió un histórico oro olímpico con la Sub-21 en los pasados Juegos de París, junto a los Europeos Sub-19 y Sub-17, en 2017 y 2019 respectivamente.

Denia no se lo quiere poner fácil a La Roja. En unas declaraciones para los medios oficiales de la Asociación de Fútbol de la República Checa (FACR), confiesa que quiere dar la sorpresa: «Sí, será especial para mí. Nací en España, también jugué en la selección nacional y trabajé como entrenador para la federación durante quince años. Pero ahora es diferente, quiero ganarle a España».

El entrenador asume el reto con muchas ganas de demostrar su valía: «Estoy feliz de estar aquí y sumamente motivado, porque considero una gran oportunidad dirigir a la selección checa. El fútbol checo tiene una gran historia y es un gran honor estar aquí. Me uno a un ambicioso proyecto de la federación y creo que juntos lograremos el éxito. Solo deseo una cosa: empezar a trabajar cuanto antes».

Denia tiene ganas de soñar

La República Checa se enfrentará a Croacia, España e Inglaterra en la Nations League. Sin embargo, el albaceteño quiere convertirse en la revelación del torneo: «Es el máximo nivel, creo que es el grupo más difícil de la historia. ¿Pero por qué no podríamos tener éxito? Es fundamental prepararnos bien para el primer partido contra Croacia, elegir a los mejores jugadores posibles. Ante todo, queremos conocerlos bien, compenetrarnos y estar en sintonía».