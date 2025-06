Santi Denia: «Tengo contrato, no me limpiéis todavía»

Llegó la hora de la verdad para los de Santi Denia en el Europeo Sub-21. De ahora en adelante, cualquier resbalón se traduce en eliminación. España acabó la fase de grupos como líder después de ganar a Eslovaquia y Rumanía de manera agónica y empatar contra Italia. Evita así a la poderosa Alemania de Woltemade, pero se cruza en cuartos contra Inglaterra, su bestia negra. España nunca se ha impuesto al combinado inglés en categoría Sub-21.

Hasta en cinco ocasiones se han enfrentado en Eurocopas, y el cenit español fue el empate cosechado en el partido inaugural en 2011. El resto de ocasiones, saldadas con derrota. Especialmente dolorosas la última, en la final de la pasada edición. Precisamente sobre esa final y sobre el reencuentro con Carsley, seleccionador inglés, habló Santi Denia.

«Ya es pasado. Pasó en la última final. Esto quiere decir que es un partido muy importante, muy difícil. El seleccionador y la federación inglesa son unos caballeros. Tengo que darles la enhorabuena por el trabajo que ha hecho en la fase de clasificación, por el torneo que está haciendo. El otro día sometió a Alemania. Es un clásico ya, nos hemos enfrentado en todas las categorías a ellos», dijo.

Este sábado se medirán dos de las mejores escuelas de Europa: «Creo que las dos federaciones son referentes, pero tenemos que añadir Francia, Italia, Portugal, Holanda, seguro que me dejo alguna, siempre son referentes a nivel cantera. El trabajo que se hace en la cantera en España… somos el espejo de ese trabajo en cantera que se está haciendo en España. Esto ya es más a nivel profesional. Hay jugadores en equipos profesionales y fuera de España. Las dos federaciones están invirtiendo en cantera, en los jóvenes y eso es de agradecer para los seleccionadores».

Sobre si cree que Inglaterra puede cambiar su plan de juego como hizo Italia contra España, aseguró: «Lo veremos mañana. Este es el nivel de este Europeo. Los seleccionadores te cambian el plan, la dinámica. Por eso, nosotros, muchas de nuestras horas es mejorar al equipo, ir al detalle, al equipo propio. Tenemos unos analistas, un cuerpo técnico extraordinario. Tengo a David Gordo, que me ayuda una barbaridad, creo que es mejor seleccionador que yo. Siempre me ve los cambios y lo táctico rápido. Lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros, porque luego los seleccionadores te pueden cambiar el plan. No se si lo harán, pero tienen muchas situaciones tácticas que manejan. Vamos a intentar contrarrestar y potenciar nuestras virtudes».

Denia no quiso comparar a las Inglaterra de ahora con la de hace dos años: «No las puedo comparar. Son dos selecciones totalmente diferentes. Tienen unas individualidades muy buenas, pero lo que es fuerte es el equipo. Me iría más al partido de noviembre, donde sí que hay jugadores en los dos equipos, no siendo los convocados iguales, es una selección que ha mejorado desde entonces. Hay que felicitar al coach, que hace un gran trabajo. Han mejorado en el bloque. Hace situaciones de ataque diferentes».

En cuanto al posible fin de ciclo, el seleccionador aseguró que no piensa en ello: «Tampoco lo pienso. Dentro de lo de disfrutar y sufrir, del proceso de estos dos años, de una clasificación donde consigues ser primero, poder llegar a esta fase final, la preparación, elegir a 23 jugadores… ahora estamos 22 porque nos falta Gerard. Intentar mejorarles y que sean un equipo. Nuestro ámbito es hacer un equipo, que todos estén preparados, que sean una familia, que se lleven bien, que sufran juntos, que se rían juntos, que sean un buen grupo. Eso cuando lleguen las dificultades, que mañana llegarán, te puede ayudar a conseguir la victoria. Es lo que pensamos».

Sobre su futuro y la posibilidad de que David Gordo le reemplace dijo: «Tengo contrato, de momento, no me limpiéis todavía. David está muy preparado, lleva 12 años en la casa y la conoce como nadie. No me hagáis ya despedidas. Vamos a seguir paso a paso. Lo primero es lo de mañana y pasar a semifinales»

Si ganan a Inglaterra, España se metería en su quinta semifinal seguida, siete de las últimas ocho: «Es el fruto del trabajo de la Federación, de la inversión, del esfuerzo. Los entrenadores sólo podemos estar agradecidos. Pero vamos paso a paso, porque lo de mañana se va a resolver por detalles».