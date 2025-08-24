Cataluña activa el plan de emergencia ante una DANA que amenaza con colapsar la región

Cataluña se encuentra al borde del abismo meteorológico. Protección Civil de la Generalitat ha disparado todas las alarmas al activar en fase de alerta el plan especial de emergencias por inundaciones (Inuncat), ante la llegada de un temporal de proporciones históricas que amenaza con arrasar la región a partir de este mismo domingo por la tarde.

Las previsiones apuntan a precipitaciones de una intensidad jamás vista, acompañadas de un cóctel explosivo de tormentas eléctricas, fuerte granizo y rachas de viento huracanado. La tormenta comenzará su devastador recorrido en el Prelitoral de Barcelona y Girona e irá avanzando por toda la región.

Pero si hay un lugar donde la madre naturaleza va a descargar toda su furia, ese es el Pirineo Oriental. Las comarcas del Ripollès (Girona), Berguedá (Barcelona) y la Garrotxa (Girona) se encuentran directamente en la línea de fuego.Los datos son escalofriantes: se esperan precipitaciones que superarán los 20 litros por metro cuadrado en apenas 30 minutos.

Las precipitaciones torrenciales se extenderán hacia el interior, poniendo en jaque a Cataluña central y poniente. Ni un solo rincón de la región se librará de este apocalipsis meteorológico.

Ante la magnitud de la amenaza, Protección Civil no ha dudado en activar el protocolo de emergencia. El Inuncat ya está en marcha, una medida que no se toma a la ligera y que demuestra la gravedad extrema de la situación que se avecina.