El Congreso pone fin al cierre más largo del Gobierno de EEUU tras un tenso pulso político

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, controlada por los republicanos, ha aprobado este miércoles la ley de gasto que ha puesto fin al cierre más prolongado del Gobierno en la historia del país. La votación final ha sido de 222 congresistas a favor y 209 en contra. El plan extiende la financiación federal hasta el 30 de enero e incluye fondos anuales para el departamento de Agricultura, construcción militar y el poder legislativo. También anula los despidos provocados por la parálisis del Gobierno y prohíbe futuros recortes. La Cámara Baja, el Congreso, ha dado su luz verde después del visto bueno del Senado.

El acuerdo ha llegado tras semanas de tensiones y catorce votaciones fallidas en el Senado. El acuerdo se ha hecho posible después de que ocho senadores demócratas rompieran filas con su partido para apoyar el plan, debido a que el cierre del Gobierno perjudicaba a los habitantes de sus estados. Por ejemplo, Tim Kaine, senador demócrata de Virginia, justificó ante su partido que se perjudicaba al alto número de funcionarios de su estado, que llevaban más de un mes sin cobrar. Las senadoras demócratas de Nevada, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen, explicaron su apoyo a los republicanos debido a que su estado necesita que se reanuden los vuelos cancelados que permitan a los turistas volver a los casinos.

A cambio del apoyo de los demócratas, los líderes republicanos se han comprometido a votar antes de diciembre la extensión de los subsidios de la Ley de Atención Asequible (Affordable Care Act, conocida como Obamacare).

El cierre, que comenzó el 1 de octubre, ha dejado sin sueldo a cientos de miles de funcionarios, ha cerrado museos y parques nacionales y ha reducido un 1,5% el crecimiento económico del último trimestre, según la Oficina Presupuestaria del Congreso.

Durante más de un mes, los demócratas del Senado han provocado el cierre del Gobierno, debido a que habían impuesto la extensión de los subsidios de la Ley de Atención Asequible (Affordable Care Act, conocida como Obamacare). Más de 20 millones de estadounidenses dependen de esos créditos fiscales para reducir el coste de sus seguros médicos, y sus primas estaban previstas para aumentar el próximo año.

Finalmente, ocho miembros del bloque demócrata en el Senado votaron a favor del plan republicano para reabrir el Gobierno. A cambio, los líderes del Partido Republicano prometieron convocar una votación sobre los subsidios de la Ley de Atención Asequible (ACA) antes de mediados de diciembre.

Los republicanos cuentan con una mayoría de 53-47 en el Senado. En cambio, necesitan 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes, entre ellas la que ha permitido reabrir el Gobierno. En la Cámara de Representantes, donde la ventaja republicana es mínima, la votación se anticipaba ajustada: la mayoría de los demócratas planeaba oponerse a la medida.

¿Por qué se cerró el Gobierno de EEUU?

En el sistema estadounidense, ambas cámaras del Congreso deben aprobar un el plan de gastos para enviarlo al presidente y que se firme como ley.

Los republicanos controlan tanto la Cámara de Representantes y el Senado. Pero, en el Senado, se necesitan 60 votos para aprobar el proyecto de gasto. Los republicanos tienen 53 senadores.

Eso ha dado a los demócratas poder de negociación para sus demandas. Han bloqueado la ley, ya que querían que incluyera la extensión de créditos fiscales que abaratan el seguro de salud para millones de estadounidenses.