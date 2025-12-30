El Ibex 35 ha comenzado la sesión de este martes, 30 diciembre, con una bajada del 0,14%, lo que ha permitido al selectivo madrileño mantener la cota psicológica de los 17.100 enteros y situarse en los 17.171,9 puntos hacia las 09.00 horas, en una jornada marcada por la publicación del dato adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) en España.

En concreto, la sesión de hoy se desarrollará con normalidad, mientras que mañana, 31 de diciembre, sólo habrá una sesión parcial. El 1 de enero, los mercados permanecerán cerrados.

Bajo el plano macro nacional, la inflación ha recortado su tasa interanual en diciembre una décima, hasta el 2,9%, debido a la bajada de los precios de los carburantes, según los datos avanzados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, en 2025, de media, la inflación general cierra el año en el 2,7%. El motivo sería que han tirado al alza los alimentos y bebidas no alcohólicas, cuyos precios han subido más que en diciembre del año pasado.

Las empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acerinox (+0,4%), Rovi (+0,32%), Solaria (+0,28%) y Mapfre (+0,23%). Por el contrario, entre los descensos destacaban Ferrovial (-0,65%) y Grifols (-0,5%).

Mercados internacionales

Las principales bolsas europeas iniciaban la jornada con signo mixto: París cedía un 0,11% y Francfort retrocedía un 0,07%, mientras que Milán subía un 0,28% y Londres avanzaba un 0,09%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, descendía un 0,07%, hasta situarse en 61,45 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, bajaba también un 0,05%, hasta los 58,05 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1770 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,264%.