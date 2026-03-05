Ni pisos ni garajes: los okupas ahora van a por esto y es mucho más fácil de robar

Los okupas que hay en España se llevaron un palo el pasado jueves después de que el Congreso tumbara el decreto antidesahucios con el que el Gobierno pretendía prorrogar la protección a los inquiokupas hasta el próximo 31 de diciembre. Esto supone una mala noticia para los okupas, que en los últimos tiempos han fijado otro objetivo de okupación en nuestro país: las campers, caravanas o autocaravanas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la última maniobra de los okupas.

El tema de la okupación ha vuelto a primera plana después de que entre el Partido Popular, Vox y Junts consiguieran acabar con la protección a la okupación que imperaba desde la pandemia. El Pleno de la Cámara Baja tumbó el Decreto-ley 2/2026 (177 votos en contra, 172 a favor y 1 abstención) en el que se incluía la prórroga del escudo social con la moratoria antidesahucios y la prohibición de la corte de luz y el agua para la gente vulnerable.

Es decir, esta norma, que venía a prorrogar el Real Decreto-ley 11/2020, hasta la fecha ha protegido a los okupas que alegaban una presunta situación de vulnerabilidad económica para poder seguir en una vivienda. Esta prórroga aumentaba en caso de que estas personas tuvieran a su cargo personas menores de edad. Así que esta negativa del Congreso supone un palo para las personas que practican la inquiokupación, una práctica de moda en la España de Sánchez, y que consiste en permanecer en la vivienda sin cumplir con las obligaciones económicas.

El nuevo objetivo de los okupas en España

Las últimas noticias también han puesto el foco en el nuevo objetivo de los okupas, que son las autocaravanas de toda la vida o las campers, como ahora se denominan a estas furgonetas transformadas, en las que muchas personas invierten y utilizan para moverse por todas las partes del mundo. Esta práctica está de moda y por ello los okupas han encontrado aquí un nicho para poder llevar a cabo su obra.

Según informa la página web especializada Motor 16, AEICAR publicó recientemente unos datos que dejan clara esta tendencia de la población: actualmente se encuentran registrados 230.000 vehículos entre autocaravanas, caravanas y furgonetas transformadas. «La venta de autocaravanas, tanto de nueva fabricación como de segunda mano, ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos meses debido al aumento de los vehículos tipo campers y al interés de los usuarios por realizar turismo autónomo y seguro», informó en su día la Asociación e Institución representativa de los empresarios españoles de distribución de elementos de caravaning.

Y, ¿qué ocurre si una persona okupa de forma ilegal una autocaravana? Pues que hay que acudir al Código Penal, concretamente al artículo 202, que hace referencia al allanamiento de morada. Aunque la camper no sea una vivienda de uso habitual como tal, si la persona en cuestión realiza actividades privadas dentro de ella, si alguien entra sin consentimiento, se considerará un allanamiento. «El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años», dice el artículo 202 del Código Penal, que también informa que: «Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación, la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses».

En este caso, los usuarios de una autocaravana que sean víctimas de una okupación se pueden acoger a la última ley de desahucios exprés que permite resolver mediante juicios rápidos delitos de allanamiento de morada y usurpación de la vivienda. De esto se pueden aprovechar los propietarios después de la reforma del artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) aprobada a proposición del PNV y con los votos a favor del Partido Popular.