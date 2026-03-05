Quién es Carlos Pollán: su edad, currículum, trayectoria en Vox y su pasado como jugador de balonmano

Con la vista puesta en las próximas elecciones autonómicas de Castilla y León del próximo 15 de marzo, Vox situa a Carlos Pollán Fernández como uno de sus principales referentes en la Comunidad. Actual presidente de las Cortes autonómicas y figura clave en la estructura del partido en León, Pollán afronta la cita electoral como uno de los rostros más visibles de la formación en el territorio.

Edad de Carlos Pollán Fernández

Carlos Pollán nació en 1967 en León, por lo que tiene 59 años. Fue criado en una familia vinculada al sector minero, ha reivindicado en numerosas ocasiones sus raíces leonesas, especialmente en debates sobre desarrollo económico, industria y despoblación, asuntos centrales en la agenda electoral autonómica.

Su currículum y trayectoria en Vox

Licenciado en Derecho y graduado social, desarrolló su carrera profesional como asesor laboral antes de entrar en política. Su vinculación con Vox comenzó en 2019, en un momento de expansión territorial del partido. Ese año se presentó como candidato en León y posteriormente asumió la presidencia provincial de la formación.

El salto definitivo se produjo en las elecciones autonómicas de 2022, cuando fue elegido procurador en las Cortes de Castilla y León. Tras el pacto de Gobierno entre el Partido Popular y Vox, Pollán fue designado presidente de las Cortes, convirtiéndose en el primer dirigente de Vox en presidir un parlamento autonómico en España.

Desde esa posición institucional ha ganado visibilidad y peso político, lo que refuerza su papel ante la próxima cita electoral. Su discurso se centra en cuestiones como la política territorial, el medio rural, la crítica al modelo autonómico actual y la defensa de medidas en materia de inmigración y seguridad alineadas con la dirección nacional del partido

Su pasado como jugador de balonmano

Antes de su carrera política, Pollán tuvo una etapa destacada en el ámbito deportivo. Fue portero del Club Balonmano Ademar León entre finales de los años ochenta y principios de los noventa.

Posteriormente ejerció como entrenador y, años después, asumió la presidencia del club entre 2009 y 2013. Durante su mandato la entidad atravesó dificultades económicas que desembocaron en un proceso concursal, una etapa compleja en la historia del equipo leonés.