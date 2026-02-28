Feijóo pide el voto para el PP e ironiza sobre la economía española: «Va como nunca solo para los jetas»

Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha ironizado sobre la situación económica de España al asegurar que «va como nunca solo para los jetas». También para el ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que el próximo lunes comparece en el Senado. Feijóo, que se ha comprometido con la mejora de las infraestructuras españolas, ha pedido depositar el próximo 15-M el voto de confianza en el PP.

Durante un mitin en la ciudad de Ávila, donde ha arropado al candidato del PP a la reelección a la Junta de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, Feijóo ha subrayado que esta semana en el Congreso se haya vuelto a poner de manifiesto, «una vez más», que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene mayoría para gobernar. «Los españoles no se merecen la agonía de un Gobierno acabado», ha reseñado.

«Que se inventen las mentiras y las cortinas de humo que quieran», ha dicho el líder de los populares para quien «tener un Gobierno que no gobierna», está teniendo un impacto directo en el día a día de los españoles. A su juicio, Sánchez hace que «todo funcione peor» a la vez que presume de que el país va «como nunca» cuando la calidad de vida de los ciudadanos va a peor.

Feijóo, que ha mostrado su hartazgo al meter a todos los políticos en el «mismo paquete», a su juicio, el de aquellos que «crispan» y que «no están a la altura o generan ansiedad», ha señalado su determinación con «no ser cómplice» de los «delitos» del actual Gobierno.

«Llevamos mucho tiempo sirviendo a nuestro país, defendiendo la Constitución en cualquier circunstancia. No hemos pactado con aquellos herederos de una banda terrorista, no hemos pactado la independencia ni la separación de una parte de España para intentar estar presidiendo el Consejo de Ministros. Estamos en la oposición con honor y ellos están en el gobierno después de perder con deshonor», ha declarado.

«Votamos en Castilla y Léon seguir teniendo un Gobierno que sirve a la gente y del que podemos sentidos orgullosos», ha señalado a la vez que ha cargado contra quienes critica «den lecciones de democracia» cuando pierden las elecciones y no son capaces de cumplir ni con sus propósitos electorales. Feijóo, que se ha negado a hablar de los innumerables casos de corrupción que cercan al líder socialista, ha pedido depositar, una vez más, el voto de confianza en el PP.

«Estamos en la oposición con honor», ha asegurado, «y ellos están en el Gobierno después de perder con deshonor, el PP es un partido con honor. «Esto no va de redes sociales, va de redes ferroviarias», ha proseguido dirigiéndose al ministro de Transportes, Óscar Puente, quien, tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, que dejó 47 víctimas mortales, aún no ha asumido sus responsabilidades.