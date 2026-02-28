Mañueco pide una política «en serio» que huya de quien usa un «micrófono» y «cuatro titulares» como Vox

Alfonso Fernández Mañueco, candidato del Partido Popular a la reelección a la Presidencia de Castilla y Léon, se ha comprometido con una política «en serio» para impulsar a la región. Mañueco, que se presenta a las que pueden ser sus últimas elecciones autonómicas para revalidar su cargo al frente de la Junta, ha instado a huir de los eslóganes y de quien hace política, en claras alusiones a Vox, con «un micrófono» y «cuatro titulares».

Así se ha expresado el líder del PP en la región castellanoleonesa durante la celebración de un mitin multitudinario en la ciudad de Ávila con motivo de la campaña del 15-M. Mismo, en el que ha estado arropado por el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, y la portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, también de miembros de la Directiva provincial abulense como su cabeza de lista por, Cristina Sanchidrián, y el presidente de la Diputación, Carlos García.

Mañueco, que se apoyado en el balance de la gestión de su equipo al frente del Ejecutivo regional, ha llamado a los suyos a hacer memoria. «Nosotros no abandonamos el barco a mitad de trayecto, otros no pueden decir lo mismo», ha asegurado en claras alusiones a la formación que lidera Santiago Abascal. Misma con la gobernó en coalición tras los pasados comicios autonómicos hasta su salida definitiva de los gobiernos en las autonomías en julio de 2024.

Para Mañueco, «nos voten o no voten», el PP va a seguir gobernando «para todos», porque ese, ha asegurado, es su único compromiso después del próximo día 15 de marzo. El candidato popular a la reelección ha puesto también en valor el trabajo de los suyos y del propio Feijóo «frente a los que consideran que las comunidades autónomas se tienen que dirigir desde Madrid con un centralismo dominador».

«Somos el partido que hemos ganado a la izquierda no con eslóganes sino con votos», ha asegurado Mañueco. «Hay quienes creen que para hacerse escuchar hay que gritar, que para ser distintos hay que ser extremos, que para combatir el sanchismo hay que imitarlo en sus vicios. Nosotros creemos exactamente lo contrario, no necesitamos levantar la voz para tener autoridad, no necesitamos insultar para tener razón», ha asegurado.

«Somos enérgicos y firmes en nuestra eficacia, que es la forma más exigente de hacer política», ha señalado, «la que requiere más valentía, más rigor y más carácter».

«Mientras otros hablan, nosotros gobernamos», ha expresado a lo que ha invitado a consultar los resultados de la gestión del PP en Castilla y Léon. En este sentido, ha criticado, en claras alusiones a Vox, a quienes hacen campaña «con un micrófono y cuatro titulares.

Mañueco, cuyo partido se juega tres escaños en al capital abulense, que rivaliza con los de Abascal y el partido regionalista de Por Ávila, se ha comprometido con una «política responsable» que haga posible «que el hijo de un trabajador de Ávila tenga las mismas oportunidades que el hijo de un empresario de Madrid».

«Por eso estamos aquí, por eso creemos en la política, por eso somos del PP», ha referido Mañueco. A su juicio, la política tiene que quedar lejos del «espectáculo» y contribuir a ser una herramienta útil para los ciudadanos.