Moreno rompe a llorar en directo en el Día de Andalucía por las víctimas de Adamuz: «No os dejaremos solos»

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, no ha podido aguantar las lágrimas en su discurso de este sábado por el Día de Andalucía, y ha roto a llorar de emoción por Adamuz. «No os dejaremos solos», ha prometido a las familias recordando las víctimas de la tragedia ferroviaria del pasado 18 de enero que cobró la vida de 46 personas y 123 heridos, 6 de ellos de gravedad. Moreno ha prometido «llegar hasta el final» para conocer la «verdad con la dignidad y el respeto que os merecéis».

Hasta en 3 ocasiones Moreno ha interrumpido su intervención recordando la tragedia y al pueblo Adamuz –uno de los premiados–, poniendo en pie a todos los asistentes del sevillano Teatro de La Maestranza donde se ha celebrado al gala del Día de Andalucía, una de las más emotivas de las que se recuerdan. Incluso la presentadora Isabel Jiménez se ha acercado al presidente para darle un abrazo y ofrecerle un pañuelo.

Moreno ha rememorado el accidente y el discurso de Liliana Sáenz, hija de Natividad de la Torre, una de las onubenses fallecidas en el Alvia, que tomó la palabra en el funeral celebrado en Huelva acompañada de su hermano Fidel en nombre de las familias de todas las víctimas.

«Pienso ahora mismo en aquella primera noche, en el lugar del accidente, la del 18 de enero, y me vienen las imágenes de ese momento de confusión, de espanto», ha comenzado.

«La oscuridad, el frío, las caras que vi al llegar, las primeras sensaciones, la enorme ola de dolor que invadió todo y cada uno de esos rincones, la gente acudiendo a ayudar. Y desde el primer momento, coordinamos de forma inmediata todos los servicios de emergencia para dar la respuesta a las víctimas», ha relatado entre lágrimas el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha recibido una larga ovación.

Moreno ha lanzado este mensaje durante su discurso institucional en el acto de entrega de distinciones honoríficas que concede la Junta con motivo del 28 de febrero, al que no ha acudido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que sí ha estado presente en el Pleno institucional del Parlamento andaluz, pero ha dejado la representación del Ejecutivo central en manos de la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Ana López Losilla. Un plantón que el Gobierno de Andalucía ha valorado de «error mayúsculo».

Moreno ha reivindicado el «gran esfuerzo colectivo» de los andaluces para «sacar adelante a diario nuestra tierra» y ha admitido que en su gobierno «también nos equivocamos como todos, pero aquí no ocultamos los errores. Los corregimos, mejoramos y seguimos adelante», ha añadido el presidente de la Junta, que ha resaltado que «hoy Andalucía avanza como nadie, con más peso en España y en Europa» donde «nos valoran como nunca».

Los títulos de Hijo Predilecto e Hija Predilecta de Andalucía han recaído este año 2026 en el cantante onubense Manuel Carrasco y la actriz sevillana Paz Vega, mientras que las Medallas de Andalucía han distinguido al pueblo de Adamuz (Córdoba); al Museo de la Autonomía; la modelo y presentadora de televisión Eva González; el director general CEO de Ingka Group (Ikea), Juvencio Maeztu; la periodista Sandra Golpe; el ingeniero y director de Ciberseguridad de Google (Google Safety Engineering Centers-GSEC), Bernardo Quintero; el grupo de sevillanas Cantores de Híspalis.

Además del torero sevillano José Antonio Morante de la Puebla; la cantante y actriz malagueña, Ana Mena; la futbolista sevillana, Olga Carmona; la karateca malagueña, María Torres García; la presidenta ejecutiva y CEO de Randstad España, Ana Requena; el fundador y presidente ejecutivo de Secuoya Content Group, Raúl Berdonés; la investigadora Rosa María Rodríguez Domínguez y las Unidades de Cuidados Paliativos Pediátricos desplegadas en las ocho provincias andaluzas.