El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha puesto de perfil en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, asegurando que lo mejor es establecer un «diálogo» con la tiranía que ha reprimido durante semanas a su propio pueblo. El dirigente socialista ha rechazado «la acción militar» de los países occidentales y la respuesta «del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria», poniendo ambas acciones al mismo nivel pese a la presión que la dictadura de los ayatolás está ejerciendo contra manifestantes.

«Rechazamos la acción militar unilateral de EEUU e Israel, que supone una escalada y contribuye a un orden internacional más incierto y hostil», ha declarado el presidente a través de la red social X. «Rechazamos igualmente las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria», ha añadido.

Al contrario de la posición que están defendiendo otros aliados occidentales como Australia o Arabia Saudí, Sánchez ha decidido ponerse de pefil en el conflicto con Irán: «No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio. Exigimos la desescalada inmediata y el pleno respeto del derecho internacional».

Posición de Sánchez con Irán

En ese sentido, el líder del PSOE ha insistido en que la forma de solucionar la represión de la tiranía y el potencial peligro de que se haga con un arma nuclear es el «diálogo»: «Es hora de retomar el diálogo y alcanzar una solución política duradera para la región».

Sin embargo, algunos informes como el elaborado por la revista Times cifran en 30.000 los muertos a causa de la represión de la dictadura iraní contra los manifestantes de su propio pueblo, los cuales llevan protestando varias semanas.

De todos ellos, el régimen tan sólo reconoce unos 3.000, diez veces menos. Un número que sería más que suficiente para entender la dimensión de la represión que el gobierno de los ayatolás está ejerciendo sobre su propio pueblo.

Precisamente, estos acontecimientos son los que han acelerado un ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos. Donald Trump llegó a asegurar al pueblo iraní que «la ayuda» venía en camino. Un pueblo que ha tenido que vivir incomunicado por los cortes de Internet provocados por la tiranía.