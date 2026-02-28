Olvida los cerezos: por qué el melocotonero de Lérida es el nuevo destino que tienes que conocer

Cada año, cuando el invierno empieza a apagarse y la luz gana minutos al día, el melocotonero de Lérida florece y se hace fuerte, siendo ya un nuevo destino que conocer. En concreto, Aitona se transforma en un paisaje casi irreal. Sus campos de melocotoneros, alineados en hileras infinitas, estallan en flor y tiñen el horizonte de un rosa intenso que atrae a visitantes de toda España. Lo que durante el resto del año es un motor agrícola esencial para la comarca del Segrià, en Lleida, se convierte entre febrero y marzo en un espectáculo natural que combina tradición, turismo y orgullo local.

La localidad de Aitona cuenta con unas 4.000 hectáreas de melocotoneros, cuya floración se ha consolidado como uno de los grandes reclamos primaverales del país. La campaña Fruiturisme, impulsada por el Ayuntamiento para dar a conocer este fenómeno, cumple este año quince ediciones, un aniversario que llega con una programación especial. Desde el 29 de enero se abrió un periodo para que particulares y entidades compartan sus fotografías de la floración, reforzando así el carácter participativo de una iniciativa que ha logrado posicionar a Aitona en el mapa internacional del turismo de naturaleza.

Por qué el melocotonero de Lérida es ahora un destino turístico

La floración de los melocotoneros no es solo un acontecimiento visual. Es también el reflejo de un modelo agrícola profundamente arraigado en el territorio. Según datos divulgados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en sus informes sobre producción frutícola en España, Cataluña es una de las principales zonas productoras de fruta de hueso del país, con especial relevancia en la provincia de Lleida.

En Aitona, este peso económico se traduce en identidad colectiva. La floración simboliza el inicio de un nuevo ciclo agrícola y, al mismo tiempo, abre la puerta a miles de visitantes que desean recorrer los campos y fotografiar un paisaje efímero que apenas dura unas semanas.

Una programación especial por el 15 aniversario de la ruta

La nueva campaña de esta ruta del melocotonero arranca oficialmente el 21 de febrero con el primer ‘Vermut entre flores’, una cita prevista de 11.00 a 13.00 horas que servirá como pistoletazo de salida a la temporada. La propuesta combina gastronomía local y vistas privilegiadas a los campos en plena floración, en un ambiente distendido que invita a disfrutar sin prisas.

El 28 de febrero llegará la gran fiesta popular en el polideportivo municipal. Desde las 10.00 hasta más allá de las 18.00 horas, vecinos y visitantes podrán participar en una jornada con calçots, música en directo y talleres infantiles. La entrada, con un precio de 18 euros para adultos y 6 euros para niños, requiere reserva previa, dada la alta demanda que suele registrar el evento.

Caminar entre flores con fines solidarios

El 8 de marzo será el turno de la XIV Caminata Popular de Aitona. Con tres recorridos de 8, 16 y 20 kilómetros, la marcha partirá a las 09.30 horas y discurrirá entre los campos en flor. Más allá de la experiencia paisajística, la iniciativa tiene un componente solidario: los beneficios se destinarán al Centro de Iniciativas Solidarias Àngel Olaran.

Este tipo de actividades para ver el melocotonero de Lérida en flor es más que turismo. A destacar que durante toda la campaña, hasta el 22 de marzo, se organizarán visitas guiadas bajo el nombre de ‘Experiencia estacional del árbol frutal’. Se trata de recorridos de aproximadamente 90 minutos en los que un guía y un agricultor explican el ciclo del melocotonero y las particularidades del cultivo.

Tal actividad incluye una parada en el campo para conocer de cerca el trabajo agrícola y concluye en el pabellón polideportivo, donde también se puede visitar la Feria Agroalimentaria.

Para quienes buscan algo diferente, como la propuesta ‘Bajo las estrellas’, que ofrece una vivencia nocturna entre flores. Una de las fechas previstas es el 14 de marzo y el precio es de 55 euros por persona. Bajo el cielo oscuro del Segrià, el paisaje adquiere una dimensión distinta, más íntima y silenciosa.

Naturaleza, agricultura y turismo

La floración de Aitona en base al melocotonero de Lérida demuestra cómo un recurso agrícola puede convertirse en atractivo turístico sin perder su esencia productiva. El equilibrio entre explotación agraria y apertura al visitante es delicado, pero en este caso ha sabido gestionarse con sensibilidad y planificación.

Con quince años de trayectoria, Fruiturisme no solo celebra la belleza de un paisaje efímero, sino también la capacidad de un municipio para reinventarse sin renunciar a sus raíces. Cuando el rosa desaparece y los pétalos caen, el campo sigue su curso. Pero durante unas semanas, Aitona ofrece una imagen que permanece en la memoria mucho más allá de la primavera.