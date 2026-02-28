Lo que llega en Barcelona en horas es de miedo: el METEOCAT activa las alarmas por lluvia, viento y nieve

El Meteocat activa las alarmas por lluvia, viento y nieve, lo que llega a Barcelona da miedo este fin de semana. Será mejor que empecemos a prepararnos para lo peor, con la mirada puesta en una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que realmente todo puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

El Meteocat activa las alarmas por lluvia, viento y nieve

Lluvia, viento y nieve está a punto de llegar, el Meteocat no duda en activar todas las alarmas ante una previsión del tiempo que no pinta nada bien. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días de descanso que tenemos por delante.

Tal y como nos explica la previsión del tiempo de la AEMET: «Intervalos nubosos. Probables brumas y bancos de niebla por la mañana en zonas de la depresión central y del prelitoral. Salvo en la mitad este de Girona, probables precipitaciones débiles y dispersas desde últimas horas de la mañana. Cota de nieve en el Pirineo en torno a los 1500-1700 m. Temperaturas mínimas con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en puntos de la mitad sur; máximas en descenso, que será notable en Lleida y ligero de Girona. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento del norte y nordeste en el litoral; en el interior se espera viento flojo variable o en calma». Las alertas estarán activadas: «Temperaturas máximas en descenso notable en la provincia de Lleida».

Para España la previsión no será muy distinta: «Continuará el paso de un frente debilitado y en frontolisis por la mitad este peninsular. Se prevén intervalos nubosos en la Península y Baleares con predominio de nubosidad media y alta, si bien con nubosidad baja matinal en la mitad norte, interiores del tercio oriental y litorales mediterráneos que irán acompañadas por brumas y algún banco de niebla. Se esperan lluvias débiles en la mitad oriental, el Cantábrico, el norte de Galicia y los litorales occidentales de Alborán, más persistentes en el Cantábrico oriental y el norte del Pirineo y ocasionales en el resto de la zona, sin descartar algún chubasco localmente acompañado de tormenta en las Béticas. En Canarias, lluvias de débiles a moderadas y cielos nubosos en los nortes de las islas de mayor relieve; poco nuboso en el resto y sin descartar alguna lluvia en el norte de las islas orientales. Posible calima en el sur peninsular y Canarias. Temperaturas máximas en descenso prácticamente generalizado, notable en amplias zonas de interior del tercio nordeste peninsular; el descenso será menos marcado en el sudoeste peninsular. Las mínimas en descenso en la mitad noroccidental, en ascenso en los litorales orientales de la Península y Baleares y sin cambios significativos en el resto. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y localmente en zonas aledañas».