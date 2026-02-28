Hoy, 28 de febrero de 2026, la provincia de Zaragoza se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en Cinco Villas durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán, mientras que las máximas también experimentarán un notable descenso. El viento soplará flojo del noroeste, con momentos de mayor intensidad en la mitad oeste. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes dispersas y ambiente cálido durante el día

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con una lluvia intensa, podrían dejar caer algunas gotas a lo largo del día. La temperatura mínima ronda los 6 grados, pero a medida que avanza la mañana, el termómetro se elevará hasta alcanzar los 17 grados, ofreciendo un respiro cálido en medio de un ambiente algo cargado por la humedad, que puede hacer que la sensación térmica se sienta un poco más alta.

Ya por la tarde, el viento soplará de manera suave, con ráfagas que no superarán los 15 km/h, lo que permitirá disfrutar de un paseo sin demasiadas complicaciones. La luz del sol, que se asoma tímidamente desde las 7:40, se despedirá a las 18:52, dejando un rastro de calidez en el aire. Aunque hay un leve riesgo de chubascos en la tarde-noche, la probabilidad de lluvia es baja, lo que sugiere que la jornada podría concluir con tranquilidad.

Calatayud: cielos grises y viento fresco

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 4°C y una sensación térmica que apenas supera los 2°C. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará con fuerza, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h y la probabilidad de lluvia se sitúa en un 20%, especialmente antes del mediodía.

La tarde traerá un ligero cambio, con cielos más despejados, aunque la temperatura máxima apenas alcanzará los 13°C. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo baja, lo que puede resultar incómodo. Con una humedad que oscila entre el 50% y el 100%, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día variable.

Tarazona: cielo nuboso y ambiente agradable

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo algo nuboso durante la mañana y una ligera mejora por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados y aunque hay una pequeña posibilidad de lluvia en las primeras horas, el viento será leve, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de las actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable. Aprovechar el tiempo para salir a dar un paseo o realizar alguna actividad tranquila puede ser una excelente manera de disfrutar de la jornada.