El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska racionará la comida de los perros de la Guardia Civil. La cartera encabezada por el juez de profesión ha reducido un 25% la compra de pienso para alimentar a los canes para los próximos dos años. Todo ello a pesar de que la Benemérita está incrementando el número de perros adscritos a su Servicio Cinológico y Remonta.

La Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil ha licitado un contrato para la adquisición de 175.392 kilogramos de pienso para alimentar perros adscritos al Servicio Cinológico y Remonta de la Guardia Civil para las anualidades 2026 y 2027.

Este contrato prevé en sus pliegos de prescripciones particulares un consumo anual de pienso para estos animales de 87.696 kilogramos al año. Se trata de una cantidad una cuarta parte inferior de lo que Interior compró para las tres anualidades previas, es decir, de 2023 a 2025. Entonces, se suscribió un contrato para distribuir 110.000 kilogramos al año.

Y es que el precio ha cambiado durante estos años. Mientras que en 2023 se licitó un contrato con un precio de 2 euros el kilo, en 2025 se eleva una tercera parte hasta los 3 euros el kilo.

El contrato diferencia entre el pienso necesario para perros adultos y cachorros. Y distribuirá la comida entre cuatro zonas diferentes: Península y Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla.

Perros contra terrorismo y narco

El Servicio Cinológico y Remonta es el órgano de la Guardia Civil que se encarga de aquellas tareas que requieran la participación de perros. Estos animales se encargan de la búsqueda de drogas, explosivos, personas, seguridad y rescate, entre otras cosas.

«La Guardia Civil actualmente, para cumplir los objetivos de mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger el libre ejercicio de sus derechos, investigar los hechos delictivos y potenciar la lucha antiterrorista, y, en determinadas ocasiones, misiones de protocolo de actividades de representación internacional, viene prestando servicio con un total de 539 canes, distribuidos en cuarenta y nueve grupos cinológicos en el territorio nacional», rezan los documentos internos del Instituto Armado.

Para mantener el mismo número de unidades animales para prestar este servicio, el Ejecutivo adquirió 180 perros en 2020, mientras que hace apenas unos meses, se acordó la compra de otros 150 canes para las necesidades de la Benemérita.

Esto se hace porque «causan baja 90 canes de los diferentes grupos cinológicos por diferentes motivos, por edad, fallecimiento, enfermedad o por pérdida de capacidades operativas, siendo necesario adquirir nuevos canes que mantengan la operatividad de los grupos cinológicos». Así ha hecho la Guardia Civil con una última licitación que busca mantener el mismo número de efectivos caninos en la Benemérita.

Sin embargo, el ministerio de Marlaska no ha acompañado el mantenimiento del número de perros al servicio de la Guardia Civil con una asignación de alimentos mantenida en el tiempo. Es más, Interior ha reducido el pienso para nutrirlos.

Perros malviviendo en perreras

Todo ello, después de que OKDIARIO desvelara que el Ministerio del Interior tiene a los perros antidroga de Jaén en perreras pequeñas, sin bebederos y llenas de moho, y los perros de rescate de la DANA malviven ahora en perreras que se caen a pedazos.

Una terrible situación de la que ha dado la voz de alarma la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, denunciando que estos agentes caninos viven «en unas condiciones pésimas» y exige que de una vez por todas se solucione de forma urgente. En 2015 salió una normativa y todas las unidades del servicio cinológico tienen que cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, han transcurrido ya 11 años de ella y «no se cumple en estas perreras», según denunció esta asociación.

La asociación reclamó «menos gestos para la galería» y subraya que el mejor reconocimiento a estos héroes caninos por su labor sería darles un trato digno. A la AUGC no le sorprendió el trato que el Gobierno da a los perros policiales, dado que también actúa así con los agentes, por ejemplo con instalaciones que se caen a pedazos, alojándolos en barracones con chinches o al obligarlos a patrullar en moto en plenas olas de calor alegando que se hidraten.