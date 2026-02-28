Previsión AEMET: Castilla y León con nubes, lluvia débil y descenso de temperaturas hoy

Hoy, 28 de febrero de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variable, con un cielo nuboso en el tercio oriental y este del Sistema Central, donde se esperan precipitaciones débiles por la mañana. En el resto del territorio, el sol se asoma entre intervalos de nubes medias y bajas. Las temperaturas descenderán, especialmente en el noreste y se registrarán heladas débiles en zonas altas. El viento soplará del norte y noreste, en general flojo.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 28 de febrero

Cielo nublado y ambiente fresco en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvia, aportan un aire fresco y renovado. Las temperaturas oscilarán entre los -2°C de mínima y los 11°C de máxima, mientras que la sensación térmica podría llegar a ser más cálida, alcanzando los 12°C. A primera hora, el viento soplará suave, pero a medida que avance el día, se prevén ráfagas que podrían hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco.

Ya por la tarde, el sol se asomará tímidamente, iluminando la ciudad con su luz dorada antes de que se esconda tras el horizonte a las 19:10. La humedad, que alcanzará niveles altos, podría hacer que el ambiente se sienta algo pesado, pero no hay motivo para preocuparse por la lluvia. Así, León disfrutará de un día mayormente nublado, ideal para pasear y disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año.

Zamora: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Zamora, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 2 grados, mientras el viento del noreste sopla con fuerza, creando una sensación de frío que invita a abrigarse. A medida que avanza la jornada, el cielo se mantendrá cubierto y la probabilidad de lluvia se incrementará, aunque sin precipitaciones significativas hasta la tarde.

El contraste será notable entre la mañana y la tarde, ya que se espera un leve ascenso térmico, alcanzando hasta 13 grados. Sin embargo, el viento, con ráfagas que pueden superar los 45 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta aún más baja. Con una humedad que oscilará entre el 45 y el 85 por ciento, es recomendable llevar paraguas y no olvidar la bufanda para enfrentar este día cambiante.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:58. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 3 grados, pero la sensación térmica alcanzará los 14 grados, gracias a la ausencia de lluvia y a un viento suave del noreste que soplará a 15 km/h. La humedad, aunque moderada, se mantendrá en un 35%, lo que hará que el ambiente sea agradable.

Por la tarde, el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados. La jornada se desarrollará sin probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cómodo y fresco. Con la puesta del sol a las 19:12, Salamanca contará con más de 11 horas de luz, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad.

Valladolid: cielo despejado y ambiente fresco

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 4 y 13 grados. Aunque no se esperan lluvias, el viento soplará de forma leve, aportando una sensación fresca en las horas más tempranas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La suavidad del ambiente invita a salir y aprovechar el buen tiempo, así que no dudes en dar un paseo por tus rincones favoritos.

Cielos despejados y sol radiante en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 4 grados. A medida que avanza el día, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una temperatura máxima de 11 grados por la tarde. La brisa del noreste, con una velocidad moderada, aportará una sensación térmica agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para disfrutar del día al aire libre. Aprovecha la jornada para dar un paseo y disfrutar de la luz del sol.

Palencia: cielo despejado y brisa agradable

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Palencia, con temperaturas que rondan los 2°C. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que el mercurio suba hasta alcanzar los 12°C por la tarde, mientras el viento del noreste sopla a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y aunque no se prevén lluvias, es recomendable llevar una chaqueta ligera para disfrutar de la jornada. La humedad relativa variará entre el 40% y el 95%, lo que podría hacer que la sensación térmica se sienta más cálida en ciertos momentos.

Cielos despejados y sol a la vista en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 7 grados. La sensación térmica puede bajar hasta los 2 grados, así que es recomendable abrigarse bien al salir. A medida que avance el día, el tiempo mejorará, alcanzando una máxima de 12 grados por la tarde, con cielos más despejados y sin probabilidad de lluvia. Aprovecha para disfrutar del sol y no olvides llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la noche.

Segovia: ambiente fresco con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 5°C y un cielo parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, el mercurio ascenderá hasta los 10°C, aunque se prevén chubascos intermitentes que podrían aparecer a partir de media mañana, con una probabilidad del 25%.

Por la tarde, el cielo se mantendrá nublado y la temperatura máxima alcanzará los 13°C. La brisa del norte, con una velocidad de 5 km/h, aportará un ligero frescor. Se recomienda llevar un paraguas, ya que la tarde-noche podría traer precipitaciones puntuales, aunque con una probabilidad muy baja del 5%.

Día variable con inicio lluvioso en Soria

La jornada en Soria comienza con un cielo mayormente cubierto y una alta probabilidad de lluvias durante la madrugada y la mañana, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 3 grados y una sensación térmica que podría descender hasta -1. A medida que avanza el día, el viento del noreste soplará a 15 km/h, aportando un toque de frescura.

Por la tarde, el cielo se despejará gradualmente, ofreciendo un respiro con temperaturas que alcanzarán los 12 grados. La ausencia de lluvias en la tarde-noche permitirá disfrutar de unas agradables horas de luz, desde la salida del sol a las 07:52 hasta su puesta a las 18:58. En resumen, será un día variable, con un inicio húmedo que dará paso a momentos más soleados.