Guerra entre Pakistán y Afganistán en directo | Última hora del conflicto abierto tras los bombardeos en Kabul

El enfrentamiento entre Pakistán y Afganistán ha entrado en una nueva fase tras la declaración realizada en la madrugada de este viernes por el ministro de Defensa pakistaní, Khawaja Asif, quien afirmó que su país considera que se encuentra en una “guerra abierta” con el país vecino después de varios días de combates en la frontera común.

“Nuestra paciencia se ha acabado. A partir de ahora, entramos en guerra”, escribió Asif en la red social X en un mensaje dirigido a Kabul. La declaración se produce tras casi una semana de escalada militar, marcada por incursiones aéreas, ataques transfronterizos y enfrentamientos por el control de distintos puntos estratégicos a lo largo de la Línea Durand.

Bombardeos sobre Kabul, Paktia y Kandahar

El Gobierno pakistaní confirmó ataques aéreos sobre Kabul, así como en las provincias de Paktia y Kandahar. Según el portavoz para medios internacionales, Mosharraf Zaidi, los bombardeos se dirigieron contra “objetivos militares”.

Desde Afganistán, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid confirmó que se produjeron explosiones en la capital y en otras zonas, aunque aseguró que no se registraron víctimas en Kabul. Al mismo tiempo, acusó al ejército pakistaní de haber alcanzado áreas residenciales.

Las autoridades afganas sostienen que respondieron con operaciones contra posiciones militares pakistaníes en Kandahar y Helmand, lo que intensificó un intercambio de fuego que ya supera el nivel de incidentes fronterizos habituales.

Shehbaz Sharif respalda la actuación militar

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, expresó su respaldo a las fuerzas armadas y afirmó que el país dispone de la “plena capacidad” para neutralizar cualquier amenaza.

Sharif aseguró que la población respalda a las fuerzas militares y destacó que las operaciones se desarrollan bajo la dirección del jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Syed Asim Munir. Sus declaraciones refuerzan la posición oficial de que Islamabad considera la situación como una confrontación directa y no como un episodio aislado.

Balance de víctimas y control de posiciones en la frontera

El Ministerio de Defensa del gobierno talibán afirmó que 55 soldados pakistaníes murieron durante las operaciones y que dos bases y 19 puestos fronterizos fueron capturados a lo largo de la Línea Durand.

Según Kabul, también murieron ocho combatientes afganos y otros 11 resultaron heridos. Además, 13 civiles sufrieron lesiones tras el impacto de cohetes contra un campamento de migrantes en Nangarhar.

Días antes, Pakistán había sido acusado de bombardear el este de Afganistán en una operación que, según la versión afgana, causó al menos 17 muertos, entre ellos 11 menores. Ninguna de las cifras difundidas por ambas partes ha podido ser verificada de manera independiente.

Incautación de armamento y acusaciones cruzadas

Las autoridades afganas aseguraron haber confiscado armas ligeras y pesadas, munición y diverso equipamiento militar, además de destruir un tanque y un vehículo de transporte militar pakistaní. También afirmaron haber capturado a varios soldados.

Por su parte, Islamabad sostiene que sus ataques fueron de precisión y que destruyeron puestos de control utilizados por combatientes talibanes, a quienes denomina Khawarij. Pakistán mantiene que su objetivo principal eran insurgentes del grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), a los que acusa de operar desde territorio afgano.

La Línea Durand, foco histórico de tensión bilateral

Los enfrentamientos se concentran a lo largo de la Línea Durand, la frontera de facto de aproximadamente 2.640 kilómetros que separa ambos países y que históricamente ha sido un punto de fricción.

De confirmarse la magnitud de las bajas y la captura de militares en ambos lados, este episodio podría convertirse en el incidente más grave entre Islamabad y Kabul desde el regreso de los talibanes al poder hace cuatro años.

Durante la madrugada se registraron explosiones en Kabul y se escuchó el sobrevuelo de aeronaves militares, en un contexto que evidencia una escalada significativa del conflicto.

La situación continúa desarrollándose y permanece sujeta a nuevas confirmaciones oficiales.

¿Cuál es la situación actual de Pakistán?

En estos momentos, Pakistán atraviesa una grave escalada militar tras declarar que se encuentra en “guerra abierta” con Afganistán, después de varios días de enfrentamientos en la frontera común. Ambos países han intercambiado bombardeos y operaciones terrestres, con cifras de víctimas y daños que difieren según cada gobierno. Islamabad sostiene que actúa contra grupos insurgentes que operan desde territorio afgano, mientras Kabul denuncia ataques sobre su suelo. La tensión se concentra en la Línea Durand y eleva el riesgo de una mayor inestabilidad regional.

¿Porque Pakistán está en guerra?

Pakistán sostiene que la actual confrontación con Afganistán responde a ataques y a la presencia de grupos armados que, según Islamabad, operan desde territorio afgano contra objetivos pakistaníes. En particular, acusa al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) de utilizar suelo afgano como base, algo que Kabul niega o rechaza como responsabilidad directa. La reciente cadena de bombardeos y operaciones de represalia en la frontera ha provocado una escalada rápida que las autoridades pakistaníes ya califican de “guerra abierta”. El trasfondo incluye disputas históricas en torno a la Línea Durand y una relación bilateral marcada por la desconfianza en materia de seguridad.