Una peligrosa fuga de benceno en una refinería de Vizcaya obliga a confinar el pueblo de Muskiz

El Gobierno Vasco ha confinado este viernes a los vecinos de Muskiz (Vizcaya), indicándoles que permanezcan en espacios interiores cerrados y no ventilados por una incidencia en uno de los tanques de gasolina de la refinería de Petronor. Como consecuencia de ese fallo, parte del combustible almacenado se evaporó liberando sustancias volátiles al aire, entre ellas benceno, un compuesto orgánico volátil que puede ser peligroso para la salud si se inhala en concentraciones elevadas.

Las autoridades competentes, a través de los departamentos de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Pública, han difundido un comunicado urgente informando de la detección de niveles «significativamente elevados» de benceno en zonas habitadas del municipio, y emitieron una serie de recomendaciones para proteger a la población mientras se controla la situación.

Según los datos obtenidos por la Red de Control de Calidad del Aire del Gobierno Vasco, en el entorno de Muskiz se registraron concentraciones de benceno entre aproximadamente 80 y 200 µg/m³ en determinados puntos del aire ambiente durante el periodo de vigilancia. Estos niveles, aunque con tendencia descendente, se consideraron lo suficientemente altos como para justificar medidas preventivas dirigidas a reducir la exposición de la población.

Las autoridades explicaron que estos niveles «elevados» pueden deberse tanto a la ubicación del tanque afectado como a las condiciones meteorológicas del momento y a las características propias del benceno, que tiende a dispersarse con el tiempo.

¿Cuáles son las medidas?

Frente a esta situación, se han activado medidas preventivas dirigidas a proteger la salud pública mientras se vigilan las emisiones y se corrige la incidencia.

Para la población en general: