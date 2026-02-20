El PP retrata al lehendakari por el «trato de favor» a los presos etarras «sin arrepentimiento»

El presidente del Partido Popular Vasco, Javier de Andrés, ha retratado este viernes en el Parlamento Vasco al lehendakari, Imanol Pradales, por las excarcelaciones de presos de ETA. De Andrés ha señalado que los etarras gozan de un «trato de favor» y que se les saca de prisión sin que tengan ningún «arrepentimiento».

«Hay asesinos con cuatro muertos a sus espaldas a los que se quiere sacar sin su arrepentimiento, sin su colaboración y con tan sólo 11 años de condena cumplida», ha comenzado su intervención Javier de Andrés, subrayando que «para llegar al oasis vasco sólo basta con ser terrorista».

«Su Gobierno, señor Pradales, ha corrompido el sistema de justicia con el tratamiento privilegiado a los etarras. Son el carcelero que mira para otro lado mientras se produce la evasión. Con esta actitud normalizan los comportamientos violentos que hemos sufrido, pero también legitiman las conductas intolerantes», ha continuado el presidente del PP vasco.

En su respuesta, Pradales se ha excusado matizando que los presos de la banda terrorista ETA tienen los «mismos derechos y obligaciones» que el resto de presos. «No existe ningún privilegio, sólo la aplicación de la ley», ha subrayado, tras lo que ha reclamado al dirigente popular que «respete» al Parlamento, al Gobierno Vasco y a las propias víctimas del terrorismo.

«Nunca es tarde para recuperar la moderación, para desterrar la crispación y la polarización madrileña que ustedes traen también con esta cuestión a esta Cámara. Nunca es tarde para abandonar la demagogia, señor de Andrés», ha afirmado.

Pradales ha reprochado a De Andrés que en lugar de hablar directamente con el Departamento de Justicia para conocer sus explicaciones acerca del tratamiento penitenciario a los presos, «ha preferido» plantear este asunto «rodeado de cámaras y de micrófonos» para conseguir «un vídeo llamativo».

Además, el lehendakari ha hecho hincapié en que le «repugnan» los crímenes perpetrados por ETA: «Me repugnan profundamente todos los atentados contra la dignidad de una persona, contra la vida de una persona; me repugna la falta de reconocimiento del daño injusto causado».

Los etarras en libertad

El pasado 9 de febrero, el ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki, salió de la prisión de Martutene, San Sebastián, en régimen de semilibertad, teniendo una condena de 377 años gracias al mencionado artículo 100.2.

Este precepto contempla una flexibilización del régimen de cumplimiento de la pena para determinados internos, con el objetivo de favorecer su proceso de reinserción social, sin que ello suponga un cambio de grado penitenciario. En el caso de Aspiazu, el preso continúa clasificado en «segundo grado» y no se le ha concedido el tercer grado, por lo que tendrá que dormir en prisión, donde también permanecerá los fines de semana.

De igual manera, Juan Ramón Carasatorre, uno de los etarras condenados por asesinar al concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995, lleva desde el pasado 2 de enero en semilibertad debido a la misma «trampa» usada con Txeroki.