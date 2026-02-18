Carasatorre, uno de los etarras que asesinó a Ordóñez, en libertad con la misma «trampa» que ‘Txeroki’

Juan Ramón Carasatorre, uno de los etarras condenados por asesinar al concejal del PP de San Sebastián Gregorio Ordóñez en 1995, lleva desde el pasado 2 de enero en semilibertad gracias a la misma «trampa» que se aplicó a Txeroki, ex jefe de ETA, por lo que Carasatorre sólo debe dormir en prisión los fines de semana.

Según han explicado desde el Gobierno Vasco, esta medida se enmarca dentro del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, una fórmula de flexibilización que no constituye un tercer grado penitenciario completo, sino una medida intermedia pensada para la preparación progresiva de los internos para la reinserción social. Este régimen se concede generalmente cuando el cumplimiento de la condena está ya muy avanzado y permite al interno mantener actividades externas programadas, como trabajo o voluntariado.

Para acceder a este régimen, los internos deben presentar un «plan de ejecución» en el que se detallen sus compromisos laborales o de voluntariado, incluyendo horarios y ubicación de las actividades. Este plan debe ser aprobado por la administración penitenciaria y se entiende como un «paso intermedio» hacia la libertad total, en contraste con el tercer grado o la libertad condicional, que implican mayor independencia.

Misma condición que a Txeroki

El artículo 100.2 que se ha aplicado a Carasatorre es el mismo que se usó el pasado 9 de febrero con el ex jefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias Txeroki. La decisión fue igualmente autorizada por el Gobierno Vasco a propuesta de la Junta de Tratamiento de la prisión donostiarra Martutene.

La concesión de este régimen de semilbertad a Txeroki fue criticado, entre otros colectivos, por las víctimas vascas del terrorismo (Covite), que consideraron que con estos terceros grados «fraudulentos» se está «desnaturalizando el requisito del arrepentimiento» y que, aunque legales, son decisiones que «pervierten el espíritu de la ley».

«La política penitenciaria del Gobierno Vasco avanza, con mucha prisa y sin disimulo, en la dirección exigida por Sortu (partido abertzale): vaciar las cárceles de etarras sin exigirles arrepentimiento ni desvinculación del entramado social y político que legitima y vanagloria el terrorismo», señalan desde el colectivo de víctimas del terrorismo en el País Vasco.

Precisamente la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, había solicitado el pasado enero un encuentro restaurativo con Carasatorre, que fue condenado a 30 años por asesinar a tiros a su hermano Gregorio junto con Valentín Lasarte y Javier García Gaztelu, Txapote.

Carasatorre, alias Zapata, cumple condena en la cárcel alavesa de Zaballa por participar en este atentado y en otros como los que costaron la vida al brigada del Ejército Mariano de Juan Santamaría y al inspector de Policía Enrique Nieto.