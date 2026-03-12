Hasta 840 euros por ir al dentista: la sorpresa de Hacienda en la declaración de la renta que nadie esperaba

Algunos contribuyentes se podrán deducir hasta 840 euros en la próxima campaña de la renta por el dentista. Las comunidades autónomas de Canarias, Cantabria o la Comunidad Valenciana ofrecen una deducción en la declaración de la renta a los contribuyentes que invirtieran durante 2025 en salud bucodental. Para ello hay que cumplir con unos requisitos de ingresos y será necesario acreditar estos pagos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la deducción en la renta por el dentista.

La campaña de la renta 2026 ya se vislumbra en el horizonte y millones de contribuyentes están llamados a presentar los ingresos correspondientes a 2025. Esto será de obligado cumplimiento para los que hayan superado los 22.000 euros anuales y este límite bajará a 15.876 en el caso de los trabajadores que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros. Los trabajadores autónomos tendrán que hacer la renta sin importar los ingresos generados durante el año y también los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital.

Según informa la Agencia Tributaria, las fechas de la declaración de la renta son las siguientes:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025.

presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2025. Del 6 de mayo hasta el 30 de junio: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono.

la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 por teléfono. Del 1 de junio hasta el 30 de junio: la Agencia Tributaria le podrá confeccionar su declaración de Renta 2025 presencialmente en sus oficinas.

La deducción en la renta por ir al dentista

Hacienda también ofrecerá nuevas deducciones con las que se podrán ahorrar impuestos los millones de contribuyentes que cumplan con una serie de requisitos. Una de ellas tiene que ver con los gastos del dentista, que serán deducibles para los ciudadanos que cumplan con una serie de requisitos y hayan hecho un gasto «en adquisición de productos, servicios y tratamientos vinculados a la salud bucodental de carácter no estético».

Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana son las que ofrecerán en la campaña de la renta 2026 una deducción por los gastos del dentista que puede ser de hasta 840 euros en el caso de los ciudadanos de las Islas Canarias que puedan acreditar este gasto.

Así que los residentes en Canarias podrán deducirse un 12% de los gastos relacionados con el dentista y que tengan que ver con la prevención, diagnóstico y tratamiento. Los límites serán de 600 euros en la declaración individual y 840 euros cuando se realice de forma conjunta. Para acceder a esta deducción en el dentista, «la base liquidable no debe superar los 42.900 euros en la declaración individual ni los 57.200 euros en la conjunta para poder optar al máximo», según informa la Agencia Tributaria.

En Cantabria, la deducción será de un 10% de lo gastado en el dentista hasta un tope de 500 euros en la declaración individual y 700 euros en la declaración conjunta. «La base liquidable debe estar por debajo de los 22.946 euros en la declaración individual o los 31.485 euros en la conjunta», indican desde Hacienda.

Por lo que respecta a la Comunidad Valenciana, los residentes se podrán deducir el «30% de los gastos derivados de la adquisición de productos, servicios y tratamientos vinculados a la salud bucodental de carácter no estético, con un máximo de 150 euros». Los requisitos serán que la «suma de la base liquidable general y de la base liquidable del ahorro no sea superior a 32.000 euros en tributación individual o a 48.000 euros en tributación conjunta».

Para acogerse a esta deducción por los gastos del dentista en la declaración de la renta, los contribuyentes tendrán que presentar una factura detallada emitida por la clínica o profesional dental y también la credencial de haber realizado el pago por medios trazables como el pago con tarjeta de crédito, Bizum o transferencia.