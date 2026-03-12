La UE hace oficial el cambio de norma con el pago el efectivo: giro en los límites a partir de 2027

Durante años y debido al auge de los pagos con tarjeta muchos han dado por hecho que el pago en efectivo desaparecería poco a poco, casi sin que nos diéramos cuenta. Y, aunque por el momento no se ha llegado a ese extremo, cualquiera puede decir que si le dan a elegir entre pagar con su tarjeta o pagar en metálico seguramente, por comodidad, elegirá lo primero. Sin embargo, en España el uso de efectivo es todavía algo habitual, especialmente entre la gente mayor o en los entornos rurales, por lo que conviene saber qué límites existen y más cuando la UE los tiene fijados y con vistas a que empiecen a aplicar a partir del 2027.

El desplazamiento hacia lo digital no se explica sólo por costumbre o comodidad. Las administraciones llevan tiempo mirando con lupa todo lo que circula en lo que respecta a billetes y monedas y todo debido a una lógica sencilla, ya que lo que deja rastro se controla mejor y lo que no, abre puertas al fraude o al blanqueo. Esa idea ha ido ganando peso hasta desembocar en algo que ya es oficial, y es que la Unión Europea acaba de fijar un límite común para los pagos en efectivo dentro de todo el territorio comunitario. De este modo, y con la aprobación del nuevo reglamento europeo contra el blanqueo de capitales, la UE establece un tope de 10.000 euros para las operaciones comerciales en metálico. La decisión no se aplicará de inmediato, porque el calendario europeo sitúa el arranque en 2027, dentro del nuevo sistema de supervisión financiera que Bruselas está terminando de armar.

La UE hace oficial el cambio de norma con el pago el efectivo

La Comisión llevaba tiempo advirtiendo que cada país había hecho la norma de los pagos en efectivo por su cuenta. Mientras unos Estados apenas tenían controles sobre todo lo que se paga con dinero en metálico, otros habían optado por restricciones muy severas. Esa falta de coherencia generaba situaciones poco prácticas. Había quienes aprovechaban las diferencias para mover grandes cantidades cruzando fronteras internas de la UE, lo que complicaba el trabajo de los supervisores financieros.

El nuevo límite europeo intenta poner orden. No impide que un país mantenga un tope más bajo, pero sí fija un máximo a partir del cual no podrá pagarse en metálico. La UE entiende que, si existe un denominador común, la vigilancia será más eficaz y la entrada de dinero dudoso, más difícil.

España, entre los países más estrictos con el uso del metálico

En España este anuncio no llega como una sorpresa ni supone una modificación radical. De hecho, la normativa nacional va bastante más allá del estándar europeo. Desde 2021, con la Ley de lucha contra el fraude fiscal, los pagos en efectivo entre empresas y particulares cuando alguien actúa como profesional no pueden superar los 1.000 euros. Es uno de los límites más bajos de la Unión y forma parte de la estrategia española para cerrar el margen de maniobra a las operaciones que no dejan rastro.

Por eso, aunque la UE marque ahora un máximo de 10.000 euros, España no tendrá que cambiar nada. La regulación comunitaria permite expresamente mantener límites más restrictivos. El objetivo de Bruselas no es elevar el techo en los países que ya han endurecido su propio sistema, sino obligar a los que aún no tenían control a establecer uno.

Qué impactará realmente en 2027 y por qué no es un cambio menor

Para muchos consumidores, el anuncio puede parecer lejano o incluso irrelevante. Al fin y al cabo, pocas personas realizan pagos de miles de euros en efectivo. Sin embargo, el alcance real está en el trasfondo ya que la UE convierte en obligatorio lo que antes dependía de decisiones nacionales, y eso afecta directamente a sectores donde el uso del metálico seguía siendo habitual.

El límite europeo también encaja dentro de un paquete que es mucho más amplio y que tiene que ver con reorganizar la supervisión y endurecer controles para detectar movimientos sospechosos. Bruselas quiere que la trazabilidad del dinero deje de depender de la voluntad de cada país y pase a funcionar con criterios comunes a todos los estados miembros. Con esta medida, se busca cerrar vías por las que circulaba dinero sin justificar y evitar que las diferencias regulatorias se conviertan en un refugio para aquellos que pretenden blanquear dinero mediante pagos o para el dinero que mueve el fraude y las estafas.

En resumen, el efectivo no desaparece, pero sí entra en una etapa distinta. La UE no prohíbe usarlo, aunque deja claro que los pagos de gran volumen deberán hacerse por vías donde quede constancia. España seguirá con su límite de 1.000 euros, más estricto que el europeo, mientras que otros países tendrán que adaptarse por primera vez a una cantidad máxima para operaciones comerciales.