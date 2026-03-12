Laura Pausini para los pies a Broncano: «La última vez me dijiste cosas vulgares en italiano»

El pasado miércoles 11 de marzo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar de una nueva entrega de La Revuelta presentada por David Broncano. Tras la visita de Jorge Drexler, las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía se abrieron para recibir a Laura Pausini. Debemos tener en cuenta que la artista italiana es una vieja conocida del formato, puesto que no es la primera vez que acude al programa para presentar sus nuevos proyectos. De hecho, ya se ha convertido también en costumbre que el jiennense le dé la bienvenida con su peculiar italiano, lo que provocó que la invitada aprovechase la ocasión para sacarle los colores. Todo comenzó cuando Laura Pausini apareció en el escenario con un vestido de cuero negro, y lo hizo al ritmo del bombo. El público allí presente, por su parte, no dudó en corear su nombre.

Fue entonces cuando la invitada de La Revuelta se armó de valor para hacer la siguiente confesión a Broncano: «Tu italiano ha empeorado. La última vez me dijiste cosas vulgares…», comenzó diciendo. Acto seguido, fue mucho más allá: «Lo que te gusta hacer con una chica que te gusta en la cocina», recordó la artista, después de enseñar al presentador la palabra «encimera». Poco después, no solamente hablaron de pasta, sino de la cocina italiana a grandes rasgos. «Estoy con dieta proteica, no la puedo comer… el jamón, prefiero el de España», aseguró Laura Pausini, entre risas. Poco después, los espectadores de La 1 de Televisión Española descubrieron el motivo de la visita de la artista de 51 años: presentar Yo canto 2, su nuevo trabajo que incluye versiones de diversos clásicos, como es el caso de Por qué te vas, de Jeanette.

Pero no todo quedó ahí, puesto que, junto a Broncano, recordó varios éxitos que han marcado sus más de tres décadas de música a sus espaldas, donde ha llegado a estar nominada a un Óscar. «Fue por la banda sonora de una película que protagonizó Sophia Loren», recordó, e incluso, llegó a entonar una estrofa de la canción.

En cuanto al regalo al presentador, de nuevo Pausini optó por un panettone. «Vengo con una cosa diferente. Me acordé de que tu dulce favorito es…» Además de la bolsa granate, sacó un libro de recetas como guiño a la cocina. «He pensado que me hablas de cocina donde quieres hacer el amor… ¿Por qué no juntamos las dos cosas? ¿El sexo y el panettone?», se preguntó la italiana. Pero todo fue más allá con el regalo de un delantal del David de Miguel Ángel, con alguno de sus atributos visiblemente modificados. «Así aprendes a cocinar tú el panettone y después, con delicadeza y dulzura…», comentó.

Broncano responde a las preguntas clásicas de ‘La Revuelta’ por culpa de Laura Pausini

En un momento dado de la entrevista, presentador e invitada cambiaron las tornas, por lo que la italiana formuló las preguntas clásicas al jiennense. Fue entonces cuando este tomó como referencia una respuesta de Laura Pausini en La Resistencia, en la que aseguró que su patrimonio estaba alrededor de los 20 millones de euros, comparándolo con el de Cristiano Ronaldo.

Así pues, el presentador de La Revuelta tiró de sinceridad a la hora de reconocer que estaba por debajo de la italiana. No tardó en llegar la pregunta sobre relaciones sexuales: «Tienes que decirnos cuántas veces has hecho el amor esta semana». Broncano respondió: «En la última semana, masturbación todos los días. Y el domingo, dos, que es día de descanso».