Todo sobre Claudia Jessie, de ‘Los Bridgerton’: no usa redes y dice tener «más sexo que el resto del elenco»

Una de las ficciones que más alegrías ha traído a la plataforma de Netflix ha sido, sin lugar a duda, Los Bridgerton. La popular ficción de época, basada en la saga de libros del mismo nombre, se ha convertido en uno de los fenómenos audiovisuales más vistos y aclamados de los últimos años. Y es que, la cuarta temporada de la producción ha sido recibida también por los fans con los brazos abiertos, y no es para menos. Benedict Bridgerton, el hermano más libertino y artista, ha encontrado el amor de la manera más inesperada. Por ello, teniendo en cuenta las edades, no es de extrañar que todos los ojos estén en Eloise Bridgerton, personaje interpretado por Claudia Jessie.

La actriz, de origen británico, es la encargada de dar vida a la hermana Bridgerton más reacia a encontrar el amor. Una chica independiente y amante de la lectura que tiene claro que ningún hombre puede llegar a conquistarla plenamente, o eso es lo que ella se cree. Aunque no se ha confirmado que vaya a ser la gran protagonista de la temporada 5, todos los ojos están puestos en ella. Pero, si hablamos de la actriz, son pocos los que saben que cuenta con unos orígenes bastante humildes. A pesar de ser una de las actrices más consagradas del momento, no tuvo unos inicios fáciles. De hecho, ha confesado que le debe su éxito a su madre.

Claudia Jessie tuvo una infancia complicada: «Había cobradores de deudas en la puerta, era horrible»

«A menudo me preguntan si me gustaría vivir en el mundo de Los Bridgerton y tengo que recordarles que, si así fuera, sería parte del personal», comentó en una entrevista con The Guardian en 2024. Lejos de avergonzarse de sus raíces, la actriz ha contado que nació en un pueblo a las afueras de Birmingham y su casa era un barco atracado en el canal. «También pasé parte de la infancia en una urbanización de protección oficial en el norte de Londres. Fue duro. Lo único que sabía era que las cosas eran realmente difíciles», confesó.

«Papá no estaba (se fue cuando se separó de su madre), mamá trabajaba como limpiadora. Tengo buenos recuerdos de mamá y mi hermano, pero no teníamos dinero, había cobradores de deudas en la puerta, era horrible», recuerda con pesar. Actualmente, con 36 años, el dinero no es ningún problema para ella gracias a su éxito profesional. De hecho, su papel en Los Bridgerton le ha ayudado bastante a aumentar su caché.

«Pensé que iba a ser una mierda, que me iban a despedir. Es algo que nunca se me va de la cabeza», confiesa respecto a cuando fue fichada para la serie. Claudia Jessie ha confesado que ama mucho esta producción audiovisual. Por ello, no puede estar más contenta de ver cómo continúa renovándose en la plataforma de streaming. «Quiero hacer esto hasta morir, así que, obviamente, me alegró saberlo», admitió para Elle.

Claudia Jessie se sincera: «No tengo redes sociales desde que era una adolescente»

Durante la promoción de la nueva temporada, una periodista le comentó que todos tienen momentos apasionados menos su personaje. Pues, recordemos, el personaje de Eloise Bridgerton se muestra cerrada a ser una esposa más. «En esta temporada todo el mundo tiene sexo… menos Eloise», destacó una reportera. «Parece un ataque personal», respondió la actriz con humor. Fue entonces cuando se sinceró.

«Es curioso porque en la vida real yo tengo más relaciones sexuales que ellos dos juntos. ¡Toma ya!», remató la actriz. Unas palabras con las que hizo reír a Luke Newton y a Hannah Dodd, sus compañeros en la ficción. Claudia Jessie se presenta como una mujer vegana, budista y confiesa que solo viste con ropa de segunda mano. «He sido voluntaria de organizaciones benéficas para personas sin hogar durante nueve años, cada Navidad. Siempre lo hago», señaló en 2022, según El País.

Asimismo, al igual que hace su compañero de serie Luke Thompson, que da vida en la trama a Benedict Bridgerton, confiesa estar alejada por completo del mundo de las redes sociales. «Siempre se me olvida que es sorprendente para la gente. No tengo redes sociales desde que era una adolescente, por el simple hecho de que me gustaría preservar mi claridad mental lo máximo posible», contó a Cosmopolitan. Sin lugar a dudas, una actriz que no está dejando indiferente a nadie.