El pasado viernes, el equipo de De Viernes anunció un Scoop en el que la protagonista iba a ser Makoke. De esta forma, la conocida colaboradora de televisión iba a tener la oportunidad de romper su silencio tras décadas de relación con Kiko Matamoros, con quien llegó a estar casada durante años. No fue una entrevista fácil, puesto que la malagueña no solamente dio a conocer durísimos momentos, sino que también calificó esta historia como «un auténtico infierno». Como era de esperar, Kiko Matamoros no tardó en pronunciarse al respecto, y lo hizo a través de su perfil oficial en X (antes conocido como Twitter): «Estoy alucinado por la facilidad con la que se puede manipular y atacar la integridad de alguien, en un relato construido y perfectamente estructurado en base a la mentira y la vil fragmentación de unos archivos. Tendréis la respuesta merecida, Mediaset y De Viernes», escribió.

Lejos de que todo quede ahí, el que fuese colaborador de Sálvame ha sido pillado dando un paseo por la calle junto a su actual mujer, la modelo Marta López Álamo. Es importante recordar que la joven no ha tenido reparos a la hora de mostrar apoyo incondicional a su marido en este complejo asunto. Ante las cámaras de los compañeros de Europa Press, Kiko Matamoros dejó claro que no le sorprendía absolutamente nada de lo que dijo Makoke en su entrevista en De Viernes. Aun así, sí que aprovechó la ocasión para desmentir todo lo que ella aseguró que ocurrió, al igual que negó en rotundo que hubiese llorado tras escuchar sus palabras, como dijo Kike Calleja en Fiesta.

«Ya dirán los juzgados a qué se ajusta una cosa y otra», comentó el ex colaborador de Sálvame, haciendo referencia a sus declaraciones sobre la denuncia de Hacienda contra los dos. Pero no todo quedó ahí, puesto que quiso hacer referencia a las declaraciones que su ex mujer hizo respecto a una presunta agresión física.

De este modo, Matamoros recordó que «eso ya se habló» y «se desdijo», pero ahora «ella cuenta otra cosa». Sea como sea, deja algo muy claro a los compañeros de Europa Press: «Me da igual, ya en los juzgados». Por lo tanto, confirma que ha cumplido su promesa, que era poner este asunto en manos de la justicia.

Por si fuera poco, desveló que, de todo lo que dijo Makoke, hay una cosa en concreto que le «dolió muchísimo» es que asegurase que fue él quien vendió las fotos de Mar Flores, su ex cuñada, con Alessandro Lequio. Y añadió: «Creo que se ha llevado un golpe duro en la Audiencia y hay mucho rencor y, debajo de todo, subyace un revanchismo impresionante».

Lejos de que todo quede ahí, Kiko Matamoros no dudó en aprovechar la ocasión para mostrarse aún más contundente: «Mintió en todo, absolutamente en todo (…) Van a tener una responsabilidad judicial, esta señora y todos los que, de una forma u otra, intentaron indicar o colgarme un cartel que no me corresponde».