Trump revela que una operación secreta de EEUU ha hecho pasar 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha revelado este miércoles que las fuerzas estadounidenses han ejecutado una misión secreta que ha facilitado el paso seguro de alrededor de 100 millones de barriles de petróleo a través del estratégico estrecho de Ormuz.

A través de su red social Truth Social, Trump ha desvelado que el mes pasado ordenó a las fuerzas armadas de EEUU apoyar a buques cisterna y otros barcos comerciales en la zona.

«Hoy me complace anunciar que estos esfuerzos han dado como resultado el paso de 100 millones de barriles de petróleo por el estrecho», ha escrito Trump.

«Más de 200 buques comerciales han viajado a salvo a través del estrecho Este rotundo éxito se debe a que los Estados Unidos de América controlan el Estrecho de Ormuz, no Irán. Su ejército está derrotado y su economía perdida», sostiene.

Estados Unidos también ha informado de que ha neutralizado un petrolero iraní en el Golfo de Omán por violar el bloqueo impuesto a los puertos de Irán, marcando el octavo buque afectado en esta operación.

Esta revelación de Trump se produce en medio de la escalada de la guerra en la región tras sendos ataques de EEUU e Irán. Trump ha endurecido su postura contra el régimen iraní, advirtiendo de que planea responder con fuerza tras incidentes como el derribo de un helicóptero Apache estadounidense junto al estrecho de Ormuz. El mandatario ha señalado que se avecinan acciones decisivas para impedir que Irán desarrolle armas nucleares y para mantener la libertad de navegación en una de las rutas petroleras más importantes del mundo.

Horas más tarde de estas revelaciones, EEUU ha lanzado «ataques de autodefensa» contra múltiples objetivos en Irán, según El Comando Central de Estados Unidos (Centcom). The Wall Street Journal asegura que Estados Unidos está atacando las defensas aéreas y las estaciones de radar iraníes cerca del estrecho de Ormuz.

Según informan medios estatales iraníes, el miércoles por la noche se escucharon explosiones en el oeste de Teherán y en las ciudades de Sirik y Minab, en el sur de Irán.