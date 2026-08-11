Marta García vuela para proclamarse subcampeona y dar a España su primera medalla en el Europeo de atletismo

Cuando restaba media vuelta para la meta, Marta García miró hacia delante. Defendía su bronce europeo del 2024 y se lanzó a por todas. Battocletti tenía el oro en el bolsillo, pero el resto de medallas buscaban cuello. La reina del mediofondo español fue a por su corona con un último cambio de ritmo infernal. Tuvo piernas para arrancar y aguantar. Cruzó la meta en segunda posición con un tiempo de 15:39,98 en 5.000 metros. Da a España una medalla de plata que es la primera presea de la delegación nacional en el Europeo de Atletismo.

La mejor marca de una temporada, la suya, en la que ha debido explorar sus propios límites. El pasado mes de abril, unas molestias en la zona lumbar le impidieron competir durante todo el mes de abril. Semanas de dudas, dolor y parada. A ello se sumaba el mal sabor de boca que le había dejado el Mundial de pista cubierta en Torún, donde fue descalificada. Trabajó a destajo para recuperarse mejor y más rápido. Málaga le hizo resetear hace unas semanas con su quinto título de campeona de España.

En Birmingham encontró su redención completa. Los dos primeros kilómetros fueron de tanteo. De verse las caras las 23 atletas y ninguna atreverse a lanzarse. Marta y María Forero, ambas españolas, llevaron la voz cantante cuando iniciaba el cuarto kilómetro. Mientras, Battocletti, reina de la prueba, decidió que todavía no era momento de echar su órdago.

Así se llegó al último kilómetro, con todas las preguntas sin respuesta. Toque de campana y Battocletti se fugó. Su estela fue para Marta García, plata, su segunda medalla europea. Mientras que las españolas restantes, María e Idaira, finalizaron octava y novena respectivamente. El 5.000 español femenino muestra salud y futuro, pues Marta e Idaira tienen 28 primaveras por las 23 de María. España se estrena en el Europeo de atletismo con una plata.